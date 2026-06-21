أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط روسية على بعد ألفي كيلومتر من حدودها

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن طائرات مسيّرة أوكرانية قصفت مصفاة نفط في منطقة تيومين الروسية في غرب سيبيريا على بعد أكثر من ألفي كيلومتر من أوكرانيا، محذرا من هجوم روسي وشيك "واسع النطاق" على بلاده.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا طورت طائرات مسيّرة جديدة بعيدة المدى قادرة على إصابة أهداف على بعد أكثر من 3 آلاف كيلومتر.

وفي خطابه المسائي الذي ينقله التلفزيون، عبّر زيلينسكي عن شكره لقوات "العمليات الخاصة الأوكرانية" التي قال إنها "وصلت إلى منطقة تيومين في روسيا، بما في ذلك منشأة لتكرير ‌النفط على بعد أكثر من ألفي كيلومتر من حدود دولتنا. هذا فعال".

وتعهد زيلينسكي بأن الجيش الأوكراني سيواصل حملته من الضربات متوسطة وطويلة المدى، التي تركز على قطاع النفط.

وبدأ الجيش الأوكراني قبل عدة أشهر حملة من الضربات متوسطة وبعيدة المدى على أهداف روسية، مع التركيز بشكل أساسي على قطاع النفط بهدف عرقلة قدرة موسكو على تمويل الحرب.

وكان ألكسندر مور حاكم منطقة تيومين قال في وقت سابق إن "الدفاعات الجوية الروسية صدت هجوما بطائرات مسيرة على مصفاة النفط". وأضاف أن التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع أضرار وإجلاء جميع العاملين.

وتُعد مصفاة تيومين واحدة من أكبر منشآت تكرير النفط المملوكة للقطاع الخاص في روسيا، إذ تبلغ طاقتها التكريرية نحو 151 ألف برميل من النفط الخام يوميا، كما تمثل مصدرا رئيسيا لتزويد السوق المحلية بالوقود.

تحذير وتنبيه

وفي الخطاب نفسه، حذر الرئيس الأوكراني من أن القوات الروسية تستعد لشن هجوم وشيك واسع النطاق على أوكرانيا، وطالب السكان بضرورة توخي الحذر الشديد.

وأردف زيلينسكي قائلا "الليلة وفي الساعات القادمة، من المهم للغاية الانتباه جيدا إلى تحذيرات الغارات الجوية".

بدوره، قال إيفان فيدوروف حاكم منطقة زاباروجيا على تطبيق تليغرام إن "القوات الروسية هاجمت المدينة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا مساء السبت بقنابل انزلاقية، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين".

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وأضاف أن المدينة تعرضت لـ9 هجمات، وأصيبت عدة مبان سكنية وبنى تحتية أخرى بأضرار.

وفي منطقة خيرسون الجنوبية، قال حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين إن شخصا واحدا لقي مصرعه في هجوم بطائرة مسيرة على قرية تقع شمالي المدينة الرئيسية في المنطقة، والتي تحمل اسم خيرسون أيضا.

وأفاد مسؤولون محليون بأن 3 أطفال أصيبوا بجروح عندما تعرضت مدينة بولتافا الواقعة في وسط البلاد لقصف روسي.

وأسفرت ضربات روسية في أنحاء ‌متفرقة من البلاد عن مقتل 6 على الأقل أمس السبت.

وشنت القوات الروسية سلسلة من الهجمات العنيفة على العاصمة كييف في الأسابيع القليلة الماضية وفي مدن رئيسية أخرى. وأسفرت الغارات التي وقعت يوم الاثنين الماضي عن مقتل 10 أشخاص في أنحاء البلاد وإلحاق أضرار جسيمة بدير "بيشيرسك لافرا"، وهو دير أثري يعود تاريخه إلى ألف عام ويُعد رمزا للتراث الروحاني والثقافي الأوكراني.