3 شهداء بينهم سيدة وطفل في غزة واليونيسيف تصف الهدنة بـ"وهم مميت"

استشهد 3 فلسطينيين في الساعات الأخيرة بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة ومنطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وفي غضون ذلك، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) -أمس الجمعة- إن وقف إطلاق النار الذي أُعلن في غزة -منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025- هو "وهمٌ مُميت" للأطفال والشباب.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد سيدة وطفل وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع الثلاثين بمدينة غزة فجر اليوم السبت.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، ذكرت مصادر فلسطينية أن شهيدا سقط وأصيب آخرون بينهم أربعة أطفال، جراء قصف الاحتلال على منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة المستمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة -منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023- لتصل إلى 73018 شهيدا و173273 مصابا، وفق بيانات فلسطينية في غزة. في حين وصل إجمالي الشهداء -منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025- إلى 1007 شهداء إضافة لأكثر من 3165 مصابا، في حين جرى انتشال جثامين 784 شهيدا من تحت الأنقاض.

وفي سياق استمرار الإبادة في غزة، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) -أمس الجمعة- إن وقف إطلاق النار -الذي أُعلن في قطاع غزة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي- هو "وهمٌ مُميت" للأطفال والشباب.

وأشار المتحدث باسم "يونيسيف" جيمس إلدر إلى أن 265 قاصرا قُتلوا منذ ذلك الحين، وأن أكثر من 90% منهم نتيجة للهجمات الإسرائيلية، في حين ذهب بعض الأطفال ضحية الذخيرة غير المنفجرة بين الأنقاض في غزة.

وقال إلدر "هؤلاء الأطفال لم يُقتلوا في منطقة حرب..، بل قتلوا في منازلهم وفي مدارسهم وبينما كانوا يلعبون كرة القدم وخلال الصيد. لقد قُتلوا وقُصفوا وضُربوا بالحوامات (كوادكوبتر)" الإسرائيلية.

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ومن بين هؤلاء الضحايا أيضا رضيع صغير يبلغ من العمر عامين، استشهد بالرصاص مؤخرا، وفتى يبلغ من العمر 13 عاما أصابه رصاص إسرائيلي وهو في خيمته.

كما تلقت فتاة تبلغ 15 عاما رصاصة في الصدر بسلاح كان مثبتا فوق رافعة بينما كانت في خيمة أسرتها، وأصيب صغير (3 أعوام) برصاصة في وجهه من طائرة مسيّرة.

وأوضح المسؤول الأممي أن الأطباء يبذلون قصارى جهدهم لتضميد الجروح المدمرة التي لها آثار طوال الحياة.

وقال "يجب أن نوقف تطبيع ما هو غير طبيعي. حقيقة أن الأطفال ما زالوا يُقتلون بهذا الحجم -خلال وقف إطلاق النار- يجب أن تثير قلق الحكومات، والمؤسسات التي تدعي الدفاع عن القانون الدولي".

وأشار إلى الافتقار إلى الإرادة السياسية لوضع نهاية لقتل الأطفال في غزة.