جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجومه على رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، مؤكدا إصرارها "مرارا وتكرارا" على التقاط صورة معه في قمة مجموعة السبع التي انعقدت مؤخرا في فرنسا.

ورغم أن ميلوني نفت، أمس الجمعة، توسلها إليه لالتقاط صورة معه، واتهمته باختلاق رواية لا أساس لها، أكد ترمب -اليوم السبت- في منشور له على منصة "تروث سوشيال" أنها ألحت عليه لأخذ صورة معه.

ولم يتوقف ترمب عند حدود هذا الاتهام، بل وجه كذلك لرئيسة الوزراء الإيطالية نقدا لاذعا بدعوى أنها فقدت شعبيتها السياسية في إيطاليا، مرجعا ذلك إلى تخليها عن دعم الولايات المتحدة في حربها على إيران.

وفي هذا الصدد، قال ترمب إن شعبية ميلوني في إيطاليا "تنهار"، وإن ذلك يعود ربما "إلى رفضها تقديم الدعم لنا عندما تعلق الأمر بمنع إيران من امتلاك أو تطوير سلاح نووي، تماما مثلما فعل حلف الناتو".

إرباك لوجستي

وعبر ترمب عن امتعاضه من عدم سماح ميلوني للولايات المتحدة خلال الحرب على إيران باستخدام مدارج الطائرات الإيطالية، مما شكل إرباكا لوجستيا لواشنطن رغم أنها تسهم بمئات المليارات من الدولارات سنويا لحماية إيطاليا، وغيرها من "الحلفاء المزعومين" في الناتو على حد قوله.

وقال ترمب "الآن بعد أن هزمت الولايات المتحدة إيران عسكريا تريد ميلوني أن تصبح صديقة لنا مجددا من أجل رفع شعبيتها. لا شكرا".

وفي قمة مجموعة السبع التي انعقدت في فرنسا، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، أظهر مقطع مصور ميلوني وترمب يجلسان جنبا لجنب على أريكة ويتبادلان أطراف الحديث في محادثة مستفيضة، لكنّ ترمب أشار فيما بعد إلى أنه كان يسايرها فقط.

في المقابل، نشرت ميلوني، أمس الجمعة، مقطع فيديو وصفت فيه ادعاءات ترمب بأنها "مختلقة تماما"، مضيفة "أنا وإيطاليا لا نتوسل".

بدوره أعلن، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أمس الجمعة، إلغاء زيارة إلى الولايات المتحدة كانت مقررة ‌‌الأسبوع المقبل، في تصعيد دبلوماسي ردا على تصريحات ترمب.

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وكانت ميلوني التي انتُخبت في أكتوبر/تشرين الأول 2022 على رأس حكومة ائتلافية محافظة جدا، تُعد من أقرب حلفاء ترمب في أوروبا، وخصوصا أنها سعت غالبا إلى تقليص التباينات بين الولايات المتحدة والقارة العجوز.