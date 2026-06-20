ماذا أظهرت بيانات الملاحة بعد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز؟

بعد أيام قليلة من عودة محدودة لحركة السفن في مضيق هرمز، أعلن "مقر خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني، اليوم السبت، إغلاق المضيق أمام عبور السفن، في خطوة تعيد أحد أهم الممرات البحرية في العالم إلى دائرة التوتر.

وقالت القيادة الإيرانية، في بيان اليوم، إن القرار يأتي ردا على ما وصفته بـ"نكث أمريكا للوعود" وخرق بنود اتفاق إنهاء الحرب، إضافة إلى ما قالت إنها انتهاكات مستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

وأظهرت بيانات ملاحية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة توقف حركة العبور من مضيق هرمز بعد الإعلان الإيراني، وذلك بعدما عبرت 18 سفينة المضيق منذ صباح اليوم، 20 يونيو/حزيران الجاري، قبل توقف الحركة.

توقف العبور

تُظهر بيانات التتبع البحري أن المضيق شهد، قبل الإعلان الإيراني، حركة عبور نشطة نسبيا مقارنة بالأيام التي سبقت توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.

وشملت الحركة 8 ناقلات نفط، وناقلة غاز مسال، و6 سفن شحن بضائع، و3 سفن بضائع سائبة. لكن حركة العبور توقفت عقب البيان الإيراني، وفق ما رصدته وحدة المصادر المفتوحة من بيانات السفن التي أبقت إشارات التعريف الآلي مفتوحة.

ويأتي الإغلاق في اليوم الثالث لتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وبعد أيام شهد فيها المضيق زيادة في حركة العبور، مقارنة بالفترة التي سبقت الإعلان عن الاتفاق.

ولا تكشف بيانات الملاحة وحدها آلية تنفيذ الإغلاق أو طبيعة التعليمات الميدانية الصادرة للسفن، لكنها ترصد تغيرا واضحا في نمط الحركة، من عبور متواصل صباحا إلى توقف بعد الإعلان.

حضور صيني

وأظهرت بيانات العبور أن السفن المرتبطة بالصين شكلت حضورا بارزا ضمن حركة السفن التي مرت من المضيق قبل توقف العبور.

فقد عبرت 4 سفن مرتبطة بشركات مقرها الصين، بينها ناقلتا نفط، وسفينتا بضائع سائبة وعامة. وترفع سفينتان من هذه المجموعة العلم الصيني، بينما تظهر بيانات الملكية والإدارة ارتباط السفن الأربع بشركات صينية.

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كما عبرت 3 ناقلات نفط قادمة من موانئ في تايلند ومتجهة إلى الإمارات، وتظهر بيانات ملكيتها أنها تخضع لإدارة شركات مقرها كوريا الجنوبية.

وعبرت كذلك سفينة البضائع السائبة "إتش إم زد آيلاند" (HMZ ISLAND)، قادمة من ميناء توزلا التركي ومتجهة إلى ميناء أم قصر في العراق.

استدارة سفينة

كما رصدت وحدة المصادر المفتوحة استدارة السفينة "غلوري توم" (GLORY TOM) بعد وصولها إلى محيط مضيق هرمز، رغم أن بياناتها الملاحية تشير إلى أنها مملوكة لمالك صيني.

وتزامن توقيت الاستدارة مع الإعلان الإيراني عن إغلاق المضيق، في وقت توقفت فيه حركة العبور التي كانت نشطة قبل ساعات.

ولم تظهر إشارات عبور جديدة للسفن التي كانت تتحرك باتجاه المضيق، وفق بيانات التتبع المتاحة وقت الرصد، وقد بدت بعض المسارات وكأنها توقفت أو غيّرت اتجاهها في محيط منطقة العبور.

يوم الاتفاق الثالث

يأتي هذا التطور في اليوم الثالث بعد توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، وبعد 113 يوما من اندلاع الحرب.

وكانت الأيام التي أعقبت المذكرة قد شهدت عودة تدريجية لحركة العبور في مضيق هرمز، إذ بدأت سفن تجارية وناقلات نفط وغاز في اختبار مسارات المرور بعد فترة انتظار طويلة على طرفي المضيق.

رسائل أمريكية

في السياق السياسي الموازي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه إذا لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران، فإنها ستقوم "بأشياء لا تجلب لهم السعادة"، في إشارة إلى استمرار الضغط الأمريكي على طهران.

ونقل موقع أكسيوس أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى سويسرا لإجراء جولة محادثات مع إيران، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية أن وفدا يضم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وآخرين، سافر إلى سويسرا.

وتزامن ذلك مع إعلان الإغلاق الإيراني، مما يضع مضيق هرمز مجددا في قلب التفاوض والضغط المتبادل بين الطرفين.

ماذا تثبت البيانات؟

وفي المجمل، تثبت البيانات الملاحية أن 18 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ صباح 20 يونيو/حزيران قبل توقف الحركة بعد الإعلان الإيراني.

كما أظهرت البيانات استدارة سفينة واحدة على الأقل بعد وصولها إلى محيط المضيق، وتراجع إشارات العبور الجديدة في المسارات التي كانت نشطة قبل ساعات.

لكن هذه البيانات لا تكشف وحدها ما إذا كان الإغلاق يُنفذ عبر أوامر مباشرة للسفن، أو عبر ترتيبات عسكرية وملاحية في منطقة المضيق، كما لا تحدد -بطبيعة الحال- ما إذا كان التوقف مؤقتا أم مقدمة لإغلاق أطول.