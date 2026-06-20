قتيل وعشرات الجرحى في تصادم قطارين شمال لندن

لقي شخص حتفه وأصيب عشرات آخرون بجروح جراء حادث تصادم قطارين في منطقة بيدفورد شمال العاصمة لندن مساء الجمعة، وفق ما أفادت به شرطة النقل البريطانية.

وقالت خدمة إسعاف شرقي إنجلترا إن شخصا قُتل وأصيب 33 آخرون بجروح بينهم 11 إصابتهم بليغة، في حادث كبير وقع على مسافة حوالى 90 كيلومترا شمال العاصمة البريطانية.

وكان القطاران التابعان لشركة "إيست ميدلاندز ريلواي" متجهيْن جنوبا إلى محطة سانت بانكراس في لندن عندما اصطدما خارج بلدة بيدفورد بعد الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، وفقا للمعلومات المتداولة على مواقع تتبع السكك الحديدية.

ونشرت خدمات الطوارئ عددا من الموارد في مكان الحادث بما في ذلك مروحية إسعاف وفريق الحوادث الخطرة من خدمة الإسعاف بشرقي إنجلترا.

وأظهرت الصور ومقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص بعضهم يرتدي ضمادات، لكن العديد منهم لم يصابوا بأذى، وهم يقفون ويجلسون بين سيارات الطوارئ المتوقفة على طريق موازٍ لمسارات القطارات.

وبحسب المشاهد، بقي كلا القطارين على السكة، لكن أحد الركاب قال إن أحد القطارين قد خرج عن مساره.

وأفاد أحد الركاب بأن الاصطدام تسبب في دفعه إلى الأمام ثم رأى مسافرين آخرين مصابين بكسور في العظام وإصابات دموية.

وقال الراكب بيت كناب لوكالة برس أسوسيشن المحلية للأنباء: "في لحظة ما، قُذفنا إلى المقعد المقابل ثم رأيت دخانا".

وأضاف "كان الناس يتأوهون ويصرخون، وكانوا في حالة صدمة وذهول".

وتابع الراكب "رأيت العديد من الأشخاص غير القادرين على الكلام، والذين يعانون من كسور في الأرجل"، مؤكدا أن بعض الأشخاص بدوا وكأنهم يعانون من "إصابات خطيرة وربما تهدد الحياة".

وتُعدّ حوادث تصادم القطارات نادرة نسبيا في بريطانيا.

ففي سبتمبر/أيلول 2023، أصيب أشخاص بجروح بعد تصادم قطارين على سكة حديد أفيمور في اسكتلندا.

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وفي أغسطس/آب 2020، انحرف قطار كان متوجها من أبردين إلى غلاسكو عن مساره، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في شمال شرقي أسكتلندا، بعد انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة.