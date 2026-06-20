رغم تجديد الهدنة.. 5 قتلى وعشرات الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان

قُتل 5 أشخاص على الأقل جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان صباح اليوم السبت، وذلك رغم تجديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه أمس الجمعة بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن الأشخاص الخمسة قُتلوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عربصاليم بجنوب البلاد صباح اليوم، وأكدت أن المقاتلات الحربية والطائرات المسيّرة الإسرائيلية شنّت سلسلة غارات على قضاء النبطية طوال الليل وحتى صباح السبت.

وأوضحت الوكالة الرسمية اللبنانية أن الغارات أدت إلى تدمير مبانٍ سكنية ومنازل، وتزامنت مع ‌قصف مدفعي إسرائيلي لمدينة النبطية وضواحيها قبل الفجر.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن إسرائيل شنت 4 غارات عنيفة على مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان. كما أكد مراسل الجزيرة مازن إبراهيم رصد أكثر من 20 غارة على جنوب لبنان، طالت بلدات: كفرتبنيت، وشوكين، وكفرجوز، وكفررمان، ومرتفعات علي الطاهر، بالإضافة إلى استهداف مرتفعات إقليم التفاح.

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي الجديد بعد يوم دامٍ؛ إذ شن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، أكثر من 106 هجمات، أسفرت عن مقتل 47 شخصا وإصابة 97 آخرين.

كما يأتي التصعيد رغم الإعلان يوم أمس الجمعة عن تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اعتبارا من الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي في اليوم ذاته، وذلك بعد مقتل 4 عسكريين إسرائيليين في كمين نفّذه حزب الله في جنوب لبنان.

مفاوضات تحت القصف

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، أمس الجمعة، عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو/حزيران الجاري. وتعد هذه الجولة الخامسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي تستضيفها واشنطن، بعد أربع جولات سابقة انطلقت في أبريل/نيسان الماضي، ضمن مسار تفاوضي يهدف إلى التوصل لاتفاق بين الجانبين.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، في بيان، إن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، بحثا خلاله الجولة المقبلة من المفاوضات. كما أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون أكد في الاتصال مع روبيو ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق وقف شامل لإطلاق النار.

من جهته، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الحزب ملتزم بحماية لبنان وتوجيه السلاح ضد العدو الذي قال إنه يهدف إلى إنهاء المقاومة.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل هجوما واسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 3 آلاف و980 شخصا وإصابة أكثر من 12 ألفا آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العمليات العسكرية الحالية لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من جنوب لبنان عام 2000.