5 شهداء بينهم 4 من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي على غزة

استشهد 5 فلسطينيين، بينهم 4 من عائلة واحدة، وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا وتجمعا لمدنيين في مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء غربي مدينة غزة باستشهاد طفلتين ووالديهما جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلهم قرب مفترق الطيران وسط المدينة.

ووفق شهود عيان، استهدفت غارة إسرائيلية منزلا لعائلة الصفدي فجرا، مما أدى إلى استشهاد الزوجين حسين ورنا الصفدي وطفلتيهما زينة (6 أعوام) ولانا (13 عاما)، وإصابة عدد آخر من أفراد العائلة والسكان في محيط المنزل.

وفي استهداف آخر، استشهد الفلسطيني أحمد منير الظاظا (38 عاما)، وأصيبت سيدة بجروح متوسطة إثر قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مارة قرب دوار الصفطاوي شمال مدينة غزة، وفقا للمصدر الطبي.

خروقات مستمرة

في الأثناء، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، إن إسرائيل ارتكبت 3338 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في القطاع في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، قتلت خلالها 1012 فلسطينيا وأصابت 3208 آخرين واعتقلت 100 شخص.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.

جاء ذلك في تقرير يرصد الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، وصدر عن المكتب الحكومي بعد مرور 251 يوما على سريانه.

وفي ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، ذكر المكتب الحكومي أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع خلال تلك الفترة بلغ 54 ألفا و23 شاحنة فقط، من أصل 150 ألفا و600 كان يفترض دخولها للقطاع، بنسبة التزام لم تتجاوز 36%.

وأشار إلى أن إسرائيل خلال الفترة ذاتها سمحت بسفر 7417 شخصا فقط من أصل 20 ألفا و600 كان يفترض تمكينهم من السفر منذ أن تم الاتفاق على فتح معبر رفح البري (جنوب)، بنسبة التزام بلغت 36%.

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وفي الثاني من فبراير/شباط الماضي، أعادت إسرائيل فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل محدود وتحت قيود مشددة، بعد إغلاقه منذ مايو/أيار 2024.