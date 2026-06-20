بعد شهرين من وداع شقيقه.. الاحتلال يغتال مصور الجزيرة مباشر أحمد وشاح في غزة

استشهد مصور قناة الجزيرة مباشر الزميل أحمد وشاح وشخصان آخران بقصف إسرائيلي لمنزل في وسط قطاع غزة، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة اليوم السبت.

وذكر المراسل غازي العالول أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم البريج، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين، بينهم الزميل أحمد، فضلا عن إصابة آخرين.

وانضم الزميل أحمد إلى شقيقه محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في شارع الرشيد غربي مدينة غزة في 8 أبريل/نيسان الماضي.

وغطى أحمد وشاح عددا من المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وفق مراسل الجزيرة الذي بيّن الاستهداف لم يكن الوحيد الذي نفذته قوات الاحتلال اليوم، إذ جاء ضمن سلسلة استهدافات.

وانضم أحمد وشاح إلى 12 شهيدا من موظفي وصحفيي الجزيرة الذين اغتالتهم إسرائيل.