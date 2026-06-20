نتنياهو يقرر وقف إطلاق النار في لبنان وحزب الله يرفض "حرية الحركة" لإسرائيل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أمرا الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار دون الانسحاب من مناطق السيطرة جنوبي لبنان، في وقت حمّل حزب الله اللبناني إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاك وقف لإطلاق النار أُعلن الجمعة.

وقالت القناة الإسرائيلية إن قرار نتنياهو وكاتس جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وأشارت إلى أن تعليمات وقف إطلاق النار نُقلت إلى القوات العاملة على الأرض.

بدوره، نقل موقع واللا عن مصدر عسكري إسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير أصدر تعليمات بوقف إطلاق النار جنوبي لبنان في ختام اجتماع لتقييم الوضع الأمني.

ووقّع الرئيسان الأمريكي دونالد ترمب والإيراني مسعود بزشكيان، عن بُعد ليل الأربعاء، مذكرة التفاهم التي نصّت على وقف الحرب بما يشمل جبهة لبنان، وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. ومن المفترض أن يعقب ذلك مفاوضات هدفها التوصل خلال 60 يوما، لاتفاق نهائي يشمل ملفات أهمها البرنامج النووي الإيراني.

وعقب ذلك، أعلن مسؤول أمريكي الجمعة أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار، بوساطة شاركت فيها إيران وقطر. لكن الوضع الميداني لم يشهد تبدلا ملحوظا.

300 خرق واعتداء

وفي بيروت أعلن حزب الله اللبناني أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن انتهاك وقف إطلاق النار، فيما كانت ضربات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان وشرقه.

وقال الحزب في بيان إن "ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من اعتداءات ومجازر لم يعد مجرّد خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، بل يشكّل عدوانا موصوفا واستكمالا للحرب بكل ما للكلمة من معنى. وعليه، فإن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف أن "ادعاءات العدو أننا نخرق اتفاق وقف إطلاق النار محاولة مفضوحة لتخريب الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة"، موضحا أن "انتهاكات العدو الإسرائيلي منذ فجر يوم الجمعة بلغت 300 خرق واعتداء موثق".

وقال الحزب في بيانه إن "من حق لبنان ومقاومته الدفاع في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ولا يحق لأي أحد أن يسلبه ذلك، مشيرا إلى أن "سعي العدو لتثبيت حرية الحركة أمر مرفوض ولن يمر دون رد، وطرد الاحتلال مسألة وقت".

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ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3 آلاف و980 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات وزارة الصحة اللبنانية.