سوريا.. مقتل جنديين في ريف حلب بهجوم مجهولين

قُتل جنديان سوريان، اليوم السبت، جراء استهداف من مجهولين قرب مدينة منبج بمحافظة حلب شمالي البلاد، بحسب بيان لوزارة الدفاع السورية نقلته وكالة سانا.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع إن ‏‏الجنديين‏ "استشهدا إثر تعرضهما لاستهداف ‏‏غادر من قبل مجهولين ‏‏قرب مدينة منبج شمال شرق حلب".

وكان جنديان من الجيش السوري، قد استشهدا وأُصيب آخرون ‏‏في 11 مايو/أيار الماضي، جراء هجوم على حافلة بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.‏

وفي 15 يونيو/حزيران الجاري، قُتل عنصران وأُصيب آخرون، جراء تفجير انتحاري استهدف أحد معسكرات وزارة الداخلية في محافظة الرقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، إن التفجير الانتحاري الذي استهدف أحد المقار الأمنية في الرقة، أسفر بحسب المعلومات الأولية عن "استشهاد عنصرين وإصابة آخرين بجروح".

وتشهد بعض المناطق السورية منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، حوادث أمنية مرتبطة بنشاط مسلحين مجهولين، وتؤكد السلطات سعيها إلى تعزيز الاستقرار وضبط الأوضاع في مختلف المحافظات.

كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة بين 2011 و2024.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع من الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.