سوريا.. القبض على لواء سابق ومخبرين للنظام المخلوع في إدلب

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، القبض على لواء سابق شارك في جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري في عهد النظام المخلوع، وعلى مشاركين اثنين في مجزرة جبل الدويلة بمحافظة إدلب التي أدت إلى مقتل وإصابة نحو 100 شخص عام 2020.

وقالت الوزارة -في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)- إن قوى الأمن الداخلي "تمكنت من إلقاء القبض على اللواء السابق في قوات النظام البائد رفيق أحمد كلثوم"، مشيرة إلى أن ذلك "جرى في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري".

وتدرج كلثوم بالرتب العسكرية حتى نال رتبة لواء، وشغل عددا من المناصب القيادية الحساسة، بحسب البيان، الذي أضاف أنه تولى عام 2011 منصب رئيس أركان اللواء 116 في إدارة الدفاع الجوي بمدينة القطيفة، في محافظة ريف دمشق، قبل أن يتولى قيادة اللواء ذاته عام 2012.

وكلّف في عام 2016 بقيادة الريف الشرقي لمنطقة سلمية، بريف محافظة حماة، ثم رُقّي إلى رتبة لواء عام 2018 وتولى منصب قائد المنطقة الوسطى.

وأوضحت الداخلية السورية -في بيانها- أن "كلثوم انخرط في العمليات العسكرية منذ اندلاع الثورة، وشارك في إدارة معارك في محافظة دمشق وريفها، كان أبرزها الهجوم العسكري على الغوطة الشرقية، بريف دمشق عام 2018″.

وأضافت "أن الجهات المختصة تواصل إجراءات التحقيق مع الموقوف، تمهيدا لإحالة ملفه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

مجزرة جبل الدويلة

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على مشاركين في مجزرة جبل الدويلة بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد، التي وقعت عام 2020 وأدت إلى "مقتل أكثر من 100 مقاتل من الثوار ضد النظام المخلوع".

وقالت الوزارة "ألقت وحدات الأمن الداخلي في محافظة إدلب القبض على المدعوَّين عيسى غنام وفادي معروف، المتورطَين في تسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بمدينة كفرتخاريم عام 2020″.

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وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت "أن المدعو فادي معروف الملقب بأبو جهل قام بإرسال إحداثيات الموقع إلى المدعو عيسى غنام، الذي بدوره نقلها إلى العميد عبد الرحمن نجم، رئيس فرع أمن الدولة في عهد النظام البائد".

ولفتت إلى أن المعسكر تعرّض حينها لغارات جوية مباشرة أثناء اجتماع لعناصره، مما أسفر عن سقوط أكثر من 100 شهيد وجريح، موضحة أن الموقوفين أحيلا إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء الماضي، "إلقاء القبض على 10 من المطلوبين من فلول النظام البائد في عمليات أمنية متفرقة تركزت في محافظات ‏درعا وحلب ‏وإدلب، وأسفرت عن القبض على عدد من المطلوبين".‏

وبين مصدر لوكالة سانا أن ‏من بين المقبوض عليهم قائد الفيلق الأول السابق ورئيس اللجنة ‏الأمنية ‏والعسكرية في المنطقة الجنوبية إبان حكم النظام البائد، إضافة إلى سجّان سابق في سجن صيدنايا ‌‏متورط بانتهاكات بحق المعتقلين، وضابط سابق في الحرس الجمهوري.‏