رحلة شغف انتهت بالنار.. كيف تحوّل حادث "البايكرز" بالإسكندرية لقضية رأي عام؟

لقي شابان مصرعهما على الطريق الدولي غرب محافظة الإسكندرية، في حادث مروري مروع بمشاركة سيارة ملاكي ودراجتين ناريتين، مما أدى إلى اشتعال النيران في الدراجتين وتحولهما إلى كتلة من اللهب خلال لحظات.

وحسب وسائل إعلام مصرية محلية، أسفر الحادث عن وفاة الشابين خالد فاروق وأنس علي، وهما من الأسماء المعروفة بين مجتمع قائدي الدراجات النارية "البايكرز" في مصر، وذلك إثر تصادم عنيف تسبب في فقدان السيطرة واندلاع حريق هائل.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة وقوع الحادث، حيث اصطدمت سيارة بإحدى الدراجتين الناريتين، مما أدى إلى فقدان سائقها السيطرة عليها وارتطامها بدراجة أخرى، قبل أن تندلع النيران في المركبتين، ليسفر الحادث عن مصرع سائقيهما.

وحسب مصادر محلية، فإن الحادث وقع أثناء السير بسرعة عالية على أحد الطرق السريعة، الأمر الذي أدى إلى فقدان السيطرة وحدوث التصادم، لتتحول الرحلة إلى مأساة دامية انتهت بوفاة الشابين متأثرين بإصاباتهما البالغة والحروق التي لحقت بهما.

وخلّف الحادث حالة واسعة من الحزن في أوساط الأهالي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعى أصدقاء الضحيتين ومحبّوهما رحيلهما المفاجئ، مؤكدين أنهما كانا معروفين بين أوساط "البايكرز" بشغفهما بالرحلات وروح المغامرة.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الحادث شكل صدمة كبيرة داخل مجتمع قائدي الدراجات النارية في مصر، متسائلين عن المسؤولية المرورية في الواقعة، لا سيما بعد تداول روايات تفيد بمغادرة سائق السيارة موقع الحادث عقب وقوعه.

وأضاف آخرون أن رحيل الشابين أعاد إلى الأذهان سلسلة من الحوادث المؤلمة التي راح ضحيتها محبو الدراجات النارية خلال السنوات الأخيرة، مجددين الدعوات إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق.

وتوالت رسائل التعزية من النشطاء والمغردين، الذين أعربوا عن بالغ حزنهم للحادث، داعين بالرحمة للضحيتين والصبر والسلوان لذويهما، في حين تداول آخرون رسائل توعوية شددت على أن "السرعة لا تُقاس بالأميال، بل بالأثر الذي نتركه"، في دعوة إلى مزيد من الحذر في أثناء القيادة.

إعلان

وفي سياق متصل، رأى مدونون أن الحادث أعاد تسليط الضوء على ضعف الالتزام بقواعد وآداب القيادة، مؤكدين أن قوانين المرور ليست محل اجتهاد أو تفسيرات شخصية، بل قواعد وُضعت لحماية الأرواح ومنع وقوع الحوادث.

وأشاروا إلى أن تغيير المسار على الطرق السريعة يتطلب التأكد من خلو الطريق ومراقبة حركة المركبات القادمة من الخلف، معتبرين أن مجرد تشغيل إشارة الانعطاف لا يمنح السائق أحقية الانتقال المفاجئ بين الحارات دون مراعاة عوامل السلامة.

كما اعتبر آخرون أن الحادث، رغم قسوته، يحمل دروسا مهمة لقائدي الدراجات النارية وسائقي السيارات على حد سواء، مشددين على أن السرعات العالية والقيادة المتهورة ترفع من احتمالات وقوع الحوادث وتفاقم نتائجها.

ودعا هؤلاء إلى التحلي بأقصى درجات الحذر في أثناء القيادة، مع مراعاة أخطاء الآخرين المحتملة، خاصة على الطرق السريعة التي تتطلب يقظة مستمرة واستشعارا دائما للمخاطر.

ورأى بعض المعلقين أن الجدل الذي أعقب الحادث لا يقتصر على تحديد المسؤولية المرورية فقط، بل يمتد إلى البعد الإنساني في التعامل مع الحوادث، مؤكدين أن تقديم المساعدة للمصابين أو طلب الإسعاف واجب أخلاقي قد يسهم في إنقاذ الأرواح، وأن مغادرة موقع الحادث تثير تساؤلات واسعة لدى الرأي العام بشأن المسؤولية الإنسانية قبل القانونية.