دمج التعليم في المناطق الشرقية.. هل تنتهي ظاهرة تعدد المناهج في سوريا؟

أصدر وزير التربية والتعليم في سوريا محمد عبد الرحمن تركو قرارا يسمح للطلاب الذين درسوا وفق مناهج "الإدارة الذاتية" سابقا، بالتقدم لامتحانات الشهادات العامة بتلك المناهج ذاتها، على أن يكون ذلك مقتصرا على العامين الدراسيين الحالي والمقبل فقط.

يأتي القرار في سياق إجراءات الدمج التي شرعت بها الحكومة السورية عقب اتفاق 29 يناير/كانون الثاني 2026 مع "قوات سوريا الديمقراطية"، وفي "إطار الجهود الوطنية الرامية إلى توحيد المنظومة التعليمية الوطنية، وتعزيز استقرار العملية التربوية في مختلف المحافظات السورية"، وفق الوزير.

عامان لإنهاء المناهج القديمة

ونص القرار رقم 1617 الصادر عن التربية السورية ـ نُشر أمس الجمعة ـ في مادته الأولى على السماح للطلاب الذين تابعوا دراستهم وفق مناهج "الإدارة الذاتية" سابقا، بالتقدم إلى امتحانات الشهادات العامة (الثانوية العامة، التعليم الأساسي) بهذه المناهج، وفق الضوابط والمعايير التي تحددها الوزارة، وذلك خلال العامين الدراسيين 2025-2026 و2026-2027 فقط. فيما نصت المادة الثانية على اعتماد الشهادات الممنوحة سابقاً من "الإدارة الذاتية" وفق الإجراءات والتعليمات النافذة.

وفي محافظة الحسكة، بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية نحو 29 ألفا و120 طالبا، موزعين على 115 مركزا امتحانيا، وفق أرقام وزارة التربية.

38 ألف معلم و2350 مدرسة

وكشف الوزير السوري أن عملية الدمج شملت حتى الآن نحو 38 ألف معلم ومعلمة كانوا يعملون ضمن مؤسسات "الإدارة الذاتية"، إضافة إلى افتتاح 2350 مدرسة تطبق المنهاج الحكومي السوري الموحد اعتبارا من بداية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي.

وأشار إلى أن وزارته شرعت في تطبيق المنهاج الحكومي الموحد في الصفوف الانتقالية، ضمن خطة تدريجية تهدف إلى تحقيق الانسجام الكامل بين مختلف المراحل الدراسية.

دورات للمرة الأخيرة

وانطلقت امتحانات شهادة التعليم الأساسي في سوريا للعام الدراسي 2025-2026 في 4 يونيو/حزيران الجاري، وبلغ عدد المتقدمين نحو 450 ألف طالب وطالبة موزعين على أكثر من ألفي مركز امتحاني. فيما بدأت امتحانات شهادة الثانوية العامة في السادس من نفس الشهر، وبلغ عدد المتقدمين نحو 369 ألف طالب موزعين على 1570 مركزا، وفق أرقام الوزارة.

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ويؤدي الطلاب امتحاناتهم وفق منهاج الحكومة السورية في جميع المحافظات باستثناء ثلاث مناطق: الحسكة، وإدلب، وريف حلب، حيث لا تزال تطبق مناهج مختلفة:

في الحسكة، يتقدم الطلاب بمناهج "الإدارة الذاتية" ضمن المهلة التي قررتها وزارة التربية.

في إدلب، يؤدي الطلاب امتحاناتهم وفق نسخة المنهاج السوري المعتمد لدى "الحكومة السورية المؤقتة" سابقا وهو المنهاج السوري لعام 2011 مع حذف فقرات تشمل تمجيد النظام المخلوع، وتعتبر هذه الدورة الأخيرة.

في ريف حلب (المناطق الخاضعة سابقا لما كان يعرف بالحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف السوري)، يتقدم الطلاب للمرة الأخيرة ضمن امتحانات المجالس المحلية.

ويعتمد المنهاج الحكومي السوري الموحد حاليا على مناهج 2024-2025 بعد أن تم حذف رموز النظام المخلوع، ويعتمد منهاج 2014 المعدل بطبعة جديدة بالنسبة للدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا من الصف الرابع حتى السادس، إضافة إلى قرار صدر في يناير/كانون الثاني 2025 يقضي بحذف مادة "التربية الوطنية" (القومية) بالكامل من الخطة الدراسية في جميع مديريات التربية.