جويل الحجام.. ناشطة فرنسية ستينية نذرت حياتها لجمع التبرعات لغزة

في مشهد يعكس تصاعد المبادرات الفردية الداعمة لفلسطين، تواصل مصممة الأزياء الفرنسية والناشطة الحقوقية جويل الحجام تحويل فعاليات ميدانية بسيطة في الشارع إلى أدوات فعالة لجمع التبرعات لصالح قطاع غزة، في محاولة لربط التضامن الشعبي بالفعل الميداني المباشر.

وتقول الحجام إنها تنشط منذ أكثر من 15 عاما في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى مشاركتها الأسبوعية في تنظيم مسيرات وتجمعات، إلى جانب مبادرات ميدانية لجمع التبرعات.

وتعتمد الحجام أسلوبا خاصا في دعمها، عبر تنظيم طاولات تعرض عليها بعض الأغراض، لكنها تؤكد أن العملية "ليست بيعا بالمعنى التقليدي"، بل وسيلة لجمع التبرعات، موضحة أن "كل ما يُعرض يُعد ضمن التبرعات، وجميع العائدات تُحوَّل إلى غزة".

وتلفت إلى أن هذه المبادرات تلقى تفاعلا لافتا من المارة، إذ تصل قيمة التبرعات اليومية إلى نحو 800 يورو (نحو 864 دولارا)، خاصة مع تزايد الوعي بالقضية، مبينة أنها تجمع التبرعات بشكل أسبوعي، سواء كانت مالية أو عينية، قبل تحويلها عبر جمعيتها.

ولا تقتصر جهود الحجام على جمع الأموال، بل تمتد إلى التوعية بما يجري في الأراضي الفلسطينية، إذ ترى أن التواصل المباشر مع الناس جزء أساسي من عملها، مؤكدة أن "الحديث مع الناس والإجابة عن أسئلتهم أمر مهم، لأن كثيرين لا يعرفون ما يجري".

وتشير إلى حرصها على شرح تفاصيل الوضع الإنساني في غزة، ما يدفع كثيرين إلى التبرع، لا سيما في مناسبات مثل رمضان وعيد الفطر، حيث تم جمع مبالغ كبيرة، وفق تعبيرها، حسبما ورد في تقرير الصحفي عبد الخالق جباهي.

التبرعات تُحوَّل إلى غزة

وتؤكد الحجام أن التبرعات تُحوَّل مباشرة إلى غزة، حيث يتم توثيقها واستخدامها في شراء احتياجات أساسية مثل الغذاء والملابس، مشددة على أن هذه المتابعة تعزز ثقة المتبرعين وتمنح المبادرة بعدا إنسانيا ملموسا.

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وتختتم بالقول: "نحن صوت من لا صوت لهم… ما أريده هو أن يتمكن الجميع من الحصول على الطعام والماء، وأن ندخل بعض الفرح إلى حياتهم".

وبين طاولات بسيطة وجهود فردية متواصلة، تعكس هذه المبادرات شكلا من أشكال التضامن الشعبي العابر للحدود، حيث يتحول العمل المدني إلى وسيلة مباشرة لدعم الفلسطينيين.