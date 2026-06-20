ترمب يعلن زيارة مرتقبة إلى تركيا والصين وروبيو يتوجه للمنطقة الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيزور تركيا قريبا إضافة إلى الصين في وقت لاحق من هذا العام، بينما يعتزم وزير خارجيته ماركو روبيو القيام بجولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

وخلال حفل أُقيم في قاعدة أندروز الجوية المشتركة بولاية ماريلاند بمناسبة دخول الطائرة الرئاسية الجديدة -المهداة من قطر– الخدمة بعد عمليات تحديث شاملة، قال ترمب "سنسافر كثيرا بهذه الطائرة، سنذهب قريبا إلى تركيا". في إشارة إلى مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تستضيفها أنقرة في يوليو/تموز المقبل.

وذكر ترمب أنه سيعود مجددا إلى الصين خلال العام الجاري، لافتا إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيأتي إلى الولايات المتحدة ‌في سبتمبر/أيلول القادم.

وأضاف "لكننا سنعود لحضور مؤتمر ‌كبير ‌في الصين"، حيث كان ترمب قد زار بكين في مايو/أيار الماضي وأجرى مباحثات مع نظيره الصيني.

أفخم طائرة في العالم

وحول الطائرة الرئاسية الجديدة، وصفها ترمب -خلال إلقائه نظرة عليها- بأنها أفخم طائرة في العالم، وتمتلك أنظمة اتصال لا مثيل لها ومعدات دفاعية بأحدث التقنيات.

وأشار ترمب إلى أن الطائرة حُولت إلى "البيت الأبيض الطائر" خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 10 أشهر، موجها الشكر إلى نحو 250 شخصا عملوا في المشروع.

وأفاد بأن الطائرة الجديدة ستقود عرضا جويا كبيرا في واشنطن بمناسبة احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، بمشاركة العديد من الطائرات المقاتلة.

وشكر ترمب قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على إهداء هذه الطائرة، التي ستحمل رسميا رمز "إير فورس وان" بمجرد أن يكون الرئيس الأمريكي على متنها.

وخضعت الطائرة العملاقة لعملية تجديد شاملة أجرتها شركة "إل.3 هاريس تيكنولوجيز" المتعاقدة مع وزارة الدفاع، كما خضعت لاختبارات طيران وتم طلاؤها بالألوان التي اختارها ترمب، وهي الأحمر ‌والأبيض والأزرق الداكن والذهبي.

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وفي مايو/أيار 2025 أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة قبلت رسميا الطائرة التي أهدتها قطر للرئيس دونالد ترمب، حيث طُلب من القوات الجوية حينها إيجاد طريقة لتطويرها بسرعة، لتصبح طائرة رئاسية جديدة للرئيس الأمريكي.

وفي سياق التحركات الأمريكية، نقل موقع أكسيوس عن مصدرين ‌أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعتزم زيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

وأوضح أن روبيو من المتوقع أن يزور ‌الكويت والإمارات والبحرين، حيث تأتي الزيارة بعد أيام من توقيع ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان إلكترونياً "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، التي تمهد لإنهاء الحرب التي بدأت بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير/شباط الماضي.