أخبار|إسبانيا

بشبهات فساد.. القضاء الإسباني يمنع زوجة رئيس الوزراء من السفر

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SAN SEBASTIAN, SPAIN - SEPTEMBER 26: Pedro Sánchez and Begoña Gómez attend the "La Habitacion De Al Lado / The Room Next Door" Premiere during the 72nd San Sebastian Film Festival on September 26, 2024 in San Sebastian, Spain. (Photo by JB Lacroix/WireImage)
بيغونيا غوميز زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز تواجه تهما تتعلق بالفساد واستغلال موقعها لتحقيق مكاسب شخصية (غيتي)
Published On 20/6/2026

أصدر القضاء الإسباني، اليوم السبت، قرارا بمنع "بيغونيا غوميز" زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز من السفر ومغادرة البلاد، للاشتباه في تورطها في قضايا فساد، بعد دعوى رفعتها جماعات تنتمي لتيار اليمين المتطرف.

وأصدر القاضي خوان كارلوس بينادو، قرارا يجبرها على تسليم جواز سفرها والمثول أمام المحكمة مرتين في الشهر حتى صدور الحكم، ولكنه لم يُحدّد بعد موعد المحاكمة.

وفُتح تحقيق بشأن بيغونيا غوميز⁠ ⁠على خلفية ما أثير عن استغلال كونها زوجة رئيس الوزراء للحصول على عقود عمل، وهي تهم تنفيها وتؤكد أنها لم ترتكب أي مخالفة.

وانطلق التحقيق مع زوجة رئيس الوزراء، في أبريل/نيسان الماضي، حين وجّه القضاء الإسباني إليها، رسميا، تهما بالاختلاس واستغلال النفوذ والفساد في معاملات تجارية وإساءة استخدام الأموال.

مضمون التهم

وتتعلق القضية بإنشاء وإدارة برنامج بحثي ممول في جامعة كومبلوتنسي في مدريد، كانت "غوميز" مشاركة في إدارته، هذا إضافة إلى شبهات استخدام موارد عامة وعلاقات شخصية لخدمة مصالح خاصة.

ويحقق القضاء بشأن ما إذا كانت "غوميز" قد استغلت علاقتها برئيس الوزراء الإسباني لتحقيق منافع شخصية، خاصة فيما يتصل بمعاملاتها مع رجل الأعمال خوان كارلوس بارابيس الذي كانت شركاته تفاوض للحصول على مساعدات حكومية.

BARCELONA, SPAIN - FEBRUARY 28: Begoña Gómez attends the red carpet at the 40th Goya Cinema Awards 2026 at Barcelona International Convention Centre on February 28, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Pablo Cuadra/Getty Images)
بيغونيا غوميز تنفي استغلال موقع زوجها لتحقيق منافع شخصية (غيتي)

غوميز تنفي

في المقابل، نفت "غوميز" وزوجها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز هذه الاتهامات، كما سارع الحزب الاشتراكي، اليوم السبت، إلى الدفاع عنها وتأكيد براءتها.

وقال الحزب الاشتراكي، في بيان، على منصة إكس "لقد تعرّضت غوميز لملاحقة قضائية وسياسية طوال عامين، وما جرى اليوم يمثل خطوة إضافية في هذا المسار".

ويخضع عدد من المقربين من رئيس الوزراء الإسباني للتحقيق في ⁠⁠قضايا تتعلق بشبهات تلقي رشاوى ⁠⁠ترتبط بالوظائف العامة وعقود النفط والغاز، وهي تهم ينفونها.

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من ناحية أخرى، قالت المحكمة العليا الإسبانية إنها تحقق مع ‌‌رئيس الوزراء السابق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو بشأن اتهامات بأنه قاد شبكة استفادت من ممارسة الضغط على السلطات العامة نيابة ‌‌عن أطراف ‌‌أخرى، بما في ذلك شركة الطيران بلس ألترا، وهي تهم نفاها ثاباتيرو، وشدد على براءته منها.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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