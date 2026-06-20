الإنفلونزا تجتاح قاعدة للجيش الأمريكي ووزير الحرب في قفص الاتهام

يواجه وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث انتقادات حادة، وصفت سياسته في مجال اللقاحات بـ"المتهورة"، وذلك بعد إعلان مسؤولين بوزارة الحرب (البنتاغون) عن تفشي فيروس الإنفلونزا، وإصابة 160 جنديا في قاعدة عسكرية بولاية تكساس.

وجاء هذا التفشي بعد مرور أقل من شهرين على دخول قرار الوزير حيّز التنفيذ في 21 أبريل/نيسان الماضي، والذي ألغى بموجبه إلزامية تطعيم القوات الأمريكية ضد الإنفلونزا.

وأفادت القوات الجوية، في بيان، بأن أحد المتدربين في قاعدة "لاكلاند" للقوات الجوية الواقعة بمدينة سان أنطونيو، التي شهدت تفشي الفيروس، قد تُوفي بعد إصابته بالإنفلونزا يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لتحديد ما إذا كانت وفاته مرتبطة بتفشي الفيروس.

وأثارت هذه التطورات انتقادات حادة لوزير الحرب الأمريكي، إذ حمّلت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها ما جرى لما وصفته بـ"سياسة اللقاحات المتهورة" التي اتبعها هيغسيث، مشيرة إلى أنها جاءت بنتائج عكسية.

وقالت الصحيفة إن وزير الحرب "يُجبر المجتمع على إعادة تعلّم دروس التاريخ القاسية"، وفق تعبيرها.

تفاصيل وأرقام

ووفقا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، فقد اجتاح الوباء جناح التدريب العسكري الأساسي التابع للقوات الجوية في القاعدة الواقعة بمدينة سان أنطونيو، حيث ينام المجندون الجدد على أسرّة بطابقين في عنابر مفتوحة، ويتناولون وجباتهم معا على طاولات مشتركة كبيرة.

وأفاد مسؤول في سلاح الجو بأنه منذ تطبيق السياسة الجديدة، اختار نحو 40% فقط من المتدربين تلقي اللقاح الذي كان إلزاميا لفترة طويلة. وبعد تفشي المرض، تراجعت القوات الجوية جزئيا بإصدار استثناء يلزم جميع المجندين في قاعدة "لاكلاند" بالحصول على اللقاح المضاد للإنفلونزا ضمن جهود للحد من انتشار الفيروس.

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وكان وزير الحرب بيت هيغسيث قد برر قراره في مقطع فيديو نشره في أبريل/نيسان الماضي، مصنفا خطوته كمسألة تتعلق بالحرية الدينية والاستقلالية الطبية.

وقال هيغسيث: "في ظل إدارة (الرئيس السابق جو) بايدن الكارثية، شنت وزارة الدفاع حربا لا هوادة فيها على مقاتلينا على جبهات متعددة، بما في ذلك حرمانهم من الاستقلالية الطبية البسيطة وحرية التعبير عن قناعاتهم الدينية"، واصفا إلزامية اللقاح السابقة بأنها تفويض "سخيف ومتجاوز للحدود"، ساهم في "إضعاف قدراتنا القتالية"، وفق تعبيره.