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"الحرب وصلت لدياركم".. رسالة أوكرانيا الصادمة والمباغتة لروسيا

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KYIV, UKRAINE - DECEMBER 6: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy (C) is seen as the Ukrainian arms concern 'Ukroboronprom' presents and hands over the new 'Peklo' (Hell) drone-missile to the Armed Forces of Ukraine in Kyiv, Ukraine, on December 6, 2024. The missile-drone 'Peklo' is a new development in the Ukrainian arms industry, which can fly at a speed of 700 kilometers per hour and covers a distance of more than 700 km. (Photo by Viacheslav Ratynskyi/Anadolu via Getty Images)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (في الوسط) أثناء عرض وتسليم الصاروخ الطائر الجديد "بِكلو" (الجحيم) إلى القوات الأوكرانية (الأناضول)
Published On 20/6/2026

في موقع سري داخل أوكرانيا، وتحت إجراءات أمنية مشددة، يعمل خبراء جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية على تجهيز طائرات مسيرة بعيدة المدى من طراز "ليوتي"، في إطار حملة متصاعدة تستهدف نقل المعركة إلى عمق الأراضي الروسية وضرب البنية التحتية الداعمة للمجهود الحربي في موسكو.

وذكر تقرير لموقع "بوليتيكو" أن مسيرات "ليوتي" الانتحارية من أبرز الأسلحة التي تراهن عليها كييف في المرحلة الحالية من الحرب، إذ تستطيع حمل رؤوس متفجرة تصل أوزانها إلى نحو 150 رطلا والتحليق لمسافات تتجاوز ألفي كيلومتر، مما يمنحها القدرة على استهداف منشآت حيوية بعيدة داخل روسيا.

وقال قائد أوكراني -يعرف بالاسم "فيكتور"- إن هذه المسيّرات أصبحت "إحدى أهم الأوراق الإستراتيجية" لدى بلاده، مشيرا إلى أنها تشكل محور عمليات "الضربات العميقة" التي تستهدف مواقع تقع بعيدا خلف خطوط القتال.

KHARKIV REGION, UKRAINE - APRIL 7: A portrait of a soldier from the "Taifun" unmanned aerial vehicle unit holding a new model 'Marsianin' attack drone on April 7, 2026 in Kharkiv region, Ukraine. After years of developing systems and know-how to fend off Russia's drone attacks, Ukraine is now offering its hard-won expertise and counter-drone technology to other countries. In recent weeks, Ukrainian President Volodymyr Zelensky has been visiting Gulf states who are confronting a wave of relatively cheap kamikaze drones launched by Iran as it lashes out neighboring countries after the joint U.S.-Israeli attack. (Photo by Nikoletta Stoyanova/Getty Images)
جندي أوكراني من وحدة الطائرات بدون طيار "تايفون" يحمل طائرة هجومية بدون طيار من طراز "مارسيانين" (غيتي)

من عشرات إلى مئات المسيّرات

وتحولت هذه الحملة الجوية خلال الأشهر الماضية من عمليات محدودة النطاق إلى إستراتيجية هجومية واسعة، بعدما ارتفع عدد المسيّرات التي تطلقها القوات الأوكرانية إلى ما بين 200 و300 مسيرة يوميا نحو أهداف داخل الأراضي الروسية، وفق مسؤولين أوكرانيين.

وفي أحدث مظاهر هذا التصعيد، شنت أوكرانيا مؤخرا هجوما واسعا استهدف منشأة نفطية قرب موسكو، مما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان وتعطيل حركة الطيران مؤقتا في عدد من مطارات العاصمة، بينما أعلنت السلطات الروسية اعتراض مئات المسيرات فوق موسكو ومناطق أخرى.

ويقول مسؤولون في الاستخبارات الأوكرانية إن هذه العمليات تعتمد على تكتيك "الضربات المركبة"، الذي يجمع بين المسيرات الانتحارية بعيدة المدى والطائرات التمويهية المصممة لاستنزاف الدفاعات الجوية، إضافة إلى منصات هجومية عالية السرعة تشبه الصواريخ.

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وتتصدر المنشآت العسكرية والنفطية قائمة الأهداف الأوكرانية، باعتبارها ركائز أساسية في تمويل وإدارة العمليات العسكرية الروسية، وفقا لمسؤولين أوكرانيين.

Smoke rises from an oil refinery following a Ukrainian drone attack in the course of Russia-Ukraine conflict, in Moscow, Russia, June 18, 2026, in this picture obtained from social media. SOCIAL MEDIA/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
الدخان يتصاعد من مصفاة نفط روسية بموسكو عقب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية (رويترز)

"الحرب وصلت لدياركم"

ويرى المسؤولون الأوكرانيون أن الهجمات تسعى إلى إيصال رسالة مفادها أن الحرب لم تعد محصورة في ساحات القتال، بل باتت تطال الداخل الروسي أيضا.

ويقول القائد فيكتور: "في البداية، كان الروس يعتقدون أنهم يخوضون مجرد عملية عسكرية خاصة، أما الآن فقد أدركوا أنها حرب حقيقية. والرسالة الموجهة لروسيا هي: هذه الحرب وصلت إلى دياركم أنتم أيضا، ونأمل أن تسهم هذه الرسالة في دفع روسيا لإنهاء هذه الحرب".

ويعول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على سلاح المسيّرات لتعزيز الضغوط على موسكو ودفعها نحو طاولة المفاوضات، في وقت يواصل فيه إبراز التأثيرات الاقتصادية واللوجستية لهذه الهجمات على روسيا، لا سيما في قطاع الطاقة.

وبدأت تداعيات الحملة تظهر تدريجيا على الصناعة النفطية الروسية، إذ اضطرت عدة مصاف إلى خفض الإنتاج أو وقف بعض العمليات عقب تعرضها لهجمات متكررة، بينما أقر مسؤولون روس بتراجع الإنتاج نتيجة أعمال صيانة طارئة في عدد من المنشآت.

ويرى مسؤولون وخبراء عسكريون غربيون أن اتساع الجغرافيا الروسية، التي مثلت تاريخيا عاملا دفاعيا مهما، تحولت إلى تحد أمني متزايد في ظل قدرة أوكرانيا على تنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى تستهدف مواقع منتشرة على مساحات شاسعة يصعب تأمينها بالكامل.

وفي المقابل، لا تزال موسكو تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية؛ الأمر الذي يوفر دعما ماليا يخفف من وطأة الخسائر الناجمة عن العقوبات الغربية والهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة.

In Kyiv, Ukraine, on December 6, 2024, long-range Peklo (Hell) missile drones are displayed during the handover of the first batch to Defence Forces on the Day of the Armed Forces of Ukraine. Ukraine's President Volodymyr Zelensky conveys the first batch of advanced Peklo missile drones to the military. During the event, it is reported that there have already been five successful uses. The Peklo missile drone, which has a strike range of 700 km and a speed of 700 km per hour, is launched into serial production. NO USE RUSSIA. NO USE BELARUS. (Photo by Ukrinform/NurPhoto via Getty Images)
طائرات بدون طيار صاروخية بعيدة المدى من طراز بِكلو "الجحيم" استخدمتها أوكرانيا في هجماتها الأخيرة على روسيا  (غيتي)

تطورات هائلة

ومع استمرار تطوير قدراتها الهجومية، تؤكد كييف أن بعض طرز المسيرات الجديدة باتت قادرة على حمل شحنات متفجرة أكبر وبلوغ أهداف تقع على مسافات أبعد داخل الأراضي الروسية، بما في ذلك مناطق تقع شرق جبال الأورال.

وتعتمد أوكرانيا في تنفيذ هذه العمليات على شبكة واسعة من مواقع الإطلاق المتحركة والموزعة جغرافيا، مما يمنحها مرونة تشغيلية كبيرة ويصعّب على القوات الروسية تعقب المنصات أو تعطيل الهجمات بشكل كامل.

كما تستخدم القوات الأوكرانية مسيّرات تمويهية وأخرى نفاثة عالية السرعة من طراز "بِكلو"، وتعني "الجحيم" باللغة الأوكرانية، ضمن موجات هجومية متزامنة مصممة لإرباك الدفاعات الروسية وزيادة فرص اختراقها.

منظومة ‏‏"بريزما" الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدمها القوات الأوكرانية في حرب المسيّرات ‏‏(أسوشيتد برس)

وتدير كييف هذه العمليات من خلال منصات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُدعى "بريزما"، تقوم بدمج بيانات الطقس وتحركات منظومات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية في منظومة عملياتية موحدة، بما يتيح تخطيط مسارات متغيرة للمسيرات وتحديثها بصورة مستمرة.

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ويؤكد مسؤولون أوكرانيون أن تراكم الخبرات والبيانات التشغيلية على مدى سنوات الحرب منحهم قدرة متزايدة على اختيار المسارات الأكثر فاعلية لاختراق الدفاعات الروسية، مما أتاح للمسيرات الأوكرانية الوصول إلى مناطق شديدة التحصين في محيط موسكو وتنفيذ هجمات باتت تشكل تحديا متناميا للمنظومة الدفاعية الروسية.

المصدر: بوليتيكو

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