قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده سلمت لأول مرة في تاريخها سفينة حربية إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" وهي رومانيا، مشيدا بتطور الصناعات الحربية في بلاده.

وتحدث أردوغان في كلمة له اليوم السبت -خلال حفل تسليم سفينة البحرية "كام رومان" إلى قيادة القوات البحرية الرومانية، في قيادة حوض بناء السفن بإسطنبول– عن العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا أن رومانيا تحظى بأهمية خاصة بالنسبة لتركيا، لا سيما في مجال التعاون العسكري.

وأشاد بالتعاون بين تركيا ورومانيا وبلغاريا في مجالات عديدة، منها مكافحة الألغام البحرية، مبرزا أهمية أمن البحر الأسود في بنية الأمن الأوروبي الأطلسي.

من جهة أخرى، أكد أردوغان أن العالم يشهد أحد أعمق التحولات منذ الحرب الباردة، لافتا إلى أن "الأمن القومي مسألة بالغة الأهمية لا يمكن تفويضها للآخرين".

وفي قراءة للتطورات قال "نمرّ بمرحلة شديدة الفوضى فمن لا يملك القوة في الميدان لن يجد لنفسه مكانا على الطاولة، بل قد يجد نفسه على قائمة الغنائم".

صناعة متطورة

وبشأن تطور الصناعة الحربية التركية كشف أردوغان عن صنع ما يزيد على 50 سفينة حربية، وأكثر من 15 منها مخصصة للتصدير للدول الحليفة والصديقة.

وقال إن تركيا من الدول التي تستطيع بناء أكبر عدد من السفن الحربية في وقت واحد، مبينا أن قطاع بناء السفن العسكرية "يعيش أزهى عصوره وأكثرها إنتاجية".

وأضاف "أصبحنا قادرين على بناء جميع منصاتنا البحرية فوق الماء وتحته، بدءا من أصغر الزوارق وصولا إلى المدمرات والغواصات وحاملة الطائرات الوطنية".

وتحتل تركيا المرتبة 11 عالميا في صادرات الصناعات الدفاعية، كما ارتقت إلى المرتبة 7 في العالم في إنتاج حاملة طائرات خاصة، بحسب ما ذكره أردوغان.

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وبلغت قيمة صادرات المنتجات الدفاعية التركية الشهر الماضي 996 مليون دولار، مقابل 248 مليون دولار كمعدل للصادرات السنوية قبل 23 عاما، وفق قوله.