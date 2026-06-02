الكويت تدين الهجمات الإيرانية وتدعو إلى وقفها

جدد مجلس وزراء الكويت، الثلاثاء، إدانته للهجمات الإيرانية التي استهدفت البلاد يومي الاثنين والخميس الماضيين، مع الاحتفاظ بالحق في اتخاذ الإجراء المناسب لحفظ الأمن.

وعبر حسابه في منصة إكس، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره "للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الخميس الماضي وأمس الاثنين".

وطالب المجلس إيران بالوقف الفوري دون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات، وحملها المسؤولية الكاملة عنها.

وشدد على رفض الكويت القاطع لهذه "الممارسات العدوانية"، مؤكدا احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات لحفظ أمنها.

وكانت الكويت قد اتهمت، الاثنين، إيران بشن هجمات جديدة عليها، محذرة من أن هذه الاستهدافات تقوض جهود خفض التوتر.

تصعيد خطير

وأعلن الجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لـ"هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية"، دون أن يحدد مصدرها.

أما الخارجية الكويتية فقالت، في بيان لاحق، إنها "تعرب مجددا عن إدانة الكويت واستنكارها، وبأشد العبارات، للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة".

وتابعت أن الهجمات تمثل "تصعيدا خطيرا واعتداء مباشرا على أمن الكويت واستقرارها، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وتشكل كذلك "تهديدا بالغا لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد"، وفقا للبيان.

وحذرت الوزارة من أن "استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وحملت الوزارة إيران "المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الآثمة، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ويُعد هذا ثاني استهداف للكويت خلال أقل من أسبوع، إذ أعلن جيشها الخميس التصدي لهجمات بصواريخ ومسيّرات "معادية" لم يذكر مصدرها.

رفض عربي

وفي وقت سابق، رفضت دول عربية، بينها دول مجلس التعاون الخليجي، تجدد الهجمات الإيرانية على الكويت، معتبرة ذلك "تصعيدا مرفوضا وتقويضا لجهود الاستقرار الحالية في المنطقة".

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وأعربت الخارجية السعودية عن "إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت".

وشددت على "رفضها القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة الكويت في خرق واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت أن "هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وأدانت قطر، في بيان للخارجية، بشدة "الهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت"، وعدتها "انتهاكا سافرا لسيادتها، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي".

كذلك، أدانت مصر، في بيان للخارجية، بأشد العبارات "الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت الكويت".

كما أدان الأردن، في بيان للخارجية، "الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة على الكويت".