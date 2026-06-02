أخبار|الكويت

الكويت تدين الهجمات الإيرانية وتدعو إلى وقفها

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Smoke rises from a high-rise building following a drone attack in Kuwait City on March 8, 2026. The United States and Israel launched strikes against Iran on February 28, sparking swift retaliation by the Islamic republic which responded with missile attacks across the region. The war has dragged in global powers, upended the world's energy and transport sectors, and brought chaos to even usually peaceful areas of the volatile region. (Photo by AFP) / Kuwait OUT / KUWAIT OUT
برج كويتي ضربته طائرة مسيّرة في مارس/آذار الماضي (الفرنسية)
Published On 2/6/2026
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آخر تحديث: 21:35 (توقيت مكة)

جدد مجلس وزراء الكويت، الثلاثاء، إدانته للهجمات الإيرانية التي استهدفت البلاد يومي الاثنين والخميس الماضيين، مع الاحتفاظ بالحق في اتخاذ الإجراء المناسب لحفظ الأمن.

وعبر حسابه في منصة إكس، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره "للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الخميس الماضي وأمس الاثنين".

وطالب المجلس إيران بالوقف الفوري دون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات، وحملها المسؤولية الكاملة عنها.

وشدد على رفض الكويت القاطع لهذه "الممارسات العدوانية"، مؤكدا احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات لحفظ أمنها.

وكانت الكويت قد اتهمت، الاثنين، إيران بشن هجمات جديدة عليها، محذرة من أن هذه الاستهدافات تقوض جهود خفض التوتر.

Smoke rises from an explosion in the direction of Ali Al Salem Air Base, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Al Jahra, Kuwait, this screen grab obtained from social media video released March 6, 2026. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. VERIFICATION Utility tower, building shape, road lights, vegetation, road signs and road layout match with satellite imagery The location was tagged as stable on the online map, and a horse could be seen in the footage Coordinates: 29.322192940269854, 47.57820569457495 Exact date not verified but no older version of the video was found posted online before Thursday (March 5) NASA FIRMS detected thermal activity in the area in the past 12 hours.
قاعدة علي السالم الكويتية استهدفتها صواريخ إيرانية في مارس/آذار الماضي.

تصعيد خطير

وأعلن الجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لـ"هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية"، دون أن يحدد مصدرها.

أما الخارجية الكويتية فقالت، في بيان لاحق، إنها "تعرب مجددا عن إدانة الكويت واستنكارها، وبأشد العبارات، للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة".

وتابعت أن الهجمات تمثل "تصعيدا خطيرا واعتداء مباشرا على أمن الكويت واستقرارها، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وتشكل كذلك "تهديدا بالغا لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد"، وفقا للبيان.

وحذرت الوزارة من أن "استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وحملت الوزارة إيران "المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الآثمة، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ويُعد هذا ثاني استهداف للكويت خلال أقل من أسبوع، إذ أعلن جيشها الخميس التصدي لهجمات بصواريخ ومسيّرات "معادية" لم يذكر مصدرها.

مجلس الوزراء الكويتي يعرب مجددًا عن إدانته واستنكاره للهجمات الإيرانية (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي يعرب مجددًا عن إدانته واستنكاره للهجمات الإيرانية (كونا)

رفض عربي

وفي وقت سابق، رفضت دول عربية، بينها دول مجلس التعاون الخليجي، تجدد الهجمات الإيرانية على الكويت، معتبرة ذلك "تصعيدا مرفوضا وتقويضا لجهود الاستقرار الحالية في المنطقة".

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وأعربت الخارجية السعودية عن "إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت".

وشددت على "رفضها القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة الكويت في خرق واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت أن "هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وأدانت قطر، في بيان للخارجية، بشدة "الهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت"، وعدتها "انتهاكا سافرا لسيادتها، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي".

كذلك، أدانت مصر، في بيان للخارجية، بأشد العبارات "الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت الكويت".

كما أدان الأردن، في بيان للخارجية، "الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة على الكويت".

المصدر: الجزيرة

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