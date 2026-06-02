قطر وإندونيسيا تعززان شراكتهما الدفاعية

قالت وزارة الدفاع القطرية إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني التقى وزير الدفاع الإندونيسي شيافري شامسودين، خلال زيارة إلى إندونيسيا.

وأضافت الوزارة في بيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة.

كما شهد اللقاء توقيع عقد بين مجموعة برزان القابضة ووزارة الدفاع الإندونيسية، وتوقيع اتفاقية تأسيس شراكة بين مجموعة برزان القابضة وريبابليك كورب.