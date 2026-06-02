إيران تعلن مرور 24 سفينة عبر مضيق هرمز وتؤكد جاهزيتها للحرب

أكد الحرس الثوري الإيراني أن قواته في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، مشددا على أن أي عودة للمواجهة العسكرية ستقابل برد مختلف من حيث طبيعة العمليات ومسرح القتال والأسلحة المستخدمة، في حين عبرت 24 سفينة مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لمصادر إيرانية.

ونقلت وكالة فارس عن المتحدث باسم الحرس الثوري قوله إن القوات الإيرانية على أهبة الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، مضيفا: "إذا عاد العدو إلى الساحة العسكرية فسيكون نوع العملية وجغرافية المعركة وحتى نوع الأسلحة المستخدمة مختلفا".

وأشار المتحدث إلى أن إيران رسخت سيادتها على مضيق هرمز، معتبرا أن إدارة المضيق تمثل أحد عناصر القوة الإيرانية.

وفي سياق متصل، قال محمد جعفر أسدي، معاون قائد مقر خاتم الأنبياء، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تطالب باستسلامنا الكامل، والأمة الإيرانية لن تستسلم مطلقا"، معتبرا أنه لا مفر من الحرب ما لم تتراجع واشنطن عن هذا المطلب.

الحركة في هرمز

من جهة أخرى، أفادت وكالة تسنيم بأن 24 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية بعد حصولها على تصاريح بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.

كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن بحرية الحرس الثوري أن السفن الـ24 عبرت المضيق عقب استكمال إجراءات التصريح والتنسيق مع السلطات الإيرانية خلال الفترة نفسها.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران في 11 أبريل/نيسان الماضي بباكستان، فرضت الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل/نيسان، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

مسودة الاتفاق

سياسيا، أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن طهران تواصل دراسة مسودة الاتفاق المحتمل مع الولايات المتحدة، لإنهاء الحرب بين الجانبين.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع على مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن إيران لم ترسل بعد أي رد إلى باكستان التي تتولى دور الوسيط في المفاوضات.

وأشار المصدر إلى أن عدم التزام الولايات المتحدة بوعودها خلال جولات التفاوض السابقة دفع إيران إلى التعامل بحذر أكبر في المرحلة الحالية.

وأضاف أن إيران استنادا إلى تجاربها السابقة، تركز في الاتفاق المحتمل على تحقيق "مكاسب وفوائد ملموسة".

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.