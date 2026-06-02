قتلى بهجمات روسية على أوكرانيا وبوتين يتوعد منفذي هجوم كلية ستاروبيلسك

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات في هجمات روسية متفرقة استهدفت العاصمة كييف ومدنا أخرى.

وفي المقابل، أعلنت روسيا تعرض منطقة كورسك لهجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية، فيما توعد الرئيس فلاديمير بوتين بالرد على الهجوم الذي استهدف كلية ستاروبيلسك في لوغانسك.

وأفادت السلطات المحلية في أوكرانيا بمقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء هجوم روسي على مدينة دنيبرو، كما سُمع دويّ انفجارات عدة -اليوم الثلاثاء- في العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية ومسؤولين محليين.

ودعت السلطات السكان إلى التوجه إلى الملاجئ، وحذر رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو -عبر تطبيق تلغرام- من "انفجارات في المدينة"، مؤكدا أن "قوات الدفاع الجوي تعمل"، ودعا السكان إلى البقاء في الملاجئ.

وأضاف أن الضربات أسفرت عن إصابة 4 أشخاص واندلاع حرائق في مناطق متفرقة، مشيرا إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة أحياء.

من جهته، قال رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو إن "العدو يهاجم بصواريخ باليستية".

وفي شرق البلاد، أعلنت السلطات مقتل امرأة تبلغ من العمر 73 عاما وإصابة شخصين آخرين في مدينة دنيبرو جراء هجوم روسي، بحسب حاكم المنطقة أولكسندر هانشا. كما أصيب شخصان إضافيان في محيط المدينة.

وفي مدينة خاركيف، أفادت السلطات بإصابة 8 أشخاص بمنطقة سلوبيدسكي جراء هجوم منفصل.

وقالت السلطات الأوكرانية إن مدينة خاركيف الحدودية -في شمال شرقي البلاد- تعرضت لقصف أدى إلى إصابة شخصين وتضرر مبنيين سكنيين، كما أصيبت امرأة في بلدة بوهودوخيف الصغيرة.

وفي مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، أصيب 3 أشخاص خلال الليل جراء قصف مدفعي روسي استهدف مبنى سكنيا، فيما أُعلنت إصابة 4 أشخاص آخرين في المنطقة نفسها دون تحديد توقيت الهجمات.

وفي منطقة دنيبروبيتروفسك، أصيب 4 أشخاص بينهم امرأة تبلغ من العمر 54 عاما وُصفت حالتها بالخطيرة، من دون تحديد توقيت الاستهداف، حسبما أعلنه حاكم المنطقة أولكسندر هانشا.

في المقابل، أعلنت السلطات الروسية في منطقة كورسك مقتل مدني جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، استهدف مركبة مدنية في قرية شتشيكينو بمقاطعة ريلسكي، وفق ما أفاد به حاكم المنطقة.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا "فتحت صفحة جديدة في سلسلة جرائمها"، بعد هجمات استهدفت مبنى سكنيا للطلاب في منطقة لوغانسك، ومبنى سكنيا في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة خيرسون.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله -خلال اجتماع لبحث تداعيات الهجوم على السكن الجامعي في ستاروبيلسك- إن الرد على منفذي الهجوم في كلية ستاروبيلسك في لوغانسك "سيكون حتميا".

وأضاف أن "قيادة كييف قررت فتح صفحة جديدة في سلسلة جرائمها بارتكابها عن عمد أخطر الجرائم بحق الأطفال والقصر في كلية المعلمين في ستاروبيلسك والآن في هينيتشيسك".

وكان هجوم بطائرات مسيرة على بلدة ستاروبيلسك الخاضعة لسيطرة روسيا -في أواخر مايو/أيار الماضي- قد أسفر عن مقتل 21 شخصا، وفق السلطات الروسية.

كما أدى هجوم بطائرات مسيرة على مبنى سكني في بلدة هينيتشيسك الخاضعة لسيطرة روسيا -الأحد الماضي- إلى مقتل طفل وإصابة 11 آخرين، بحسب السلطات الروسية.

وتصاعدت في الأشهر الأخيرة وتيرة تبادل الهجمات بالطائرات المسيرة عبر الحدود بين روسيا وأوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة بينهما منذ أكثر من 4 سنوات.

وتعثرت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف وشردت الملايين، حيث وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود في ظل تزايد الخسائر البشرية.