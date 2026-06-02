مقتل جندي أمريكي وآخر بريطاني خلال تدريب عسكري بالعراق

نقلت شبكة "إن بي نيوز" عن مسؤولين أمريكيين وبريطانيين، الاثنين، مقتل جندي أمريكي وآخر بريطاني خلال تدريب عسكري في شمال العراق.

وذكر الجيش الأمريكي على منصة إكس أن الحادث وقع يوم الأحد في قاعدة جوية بمدينة أربيل الواقعة في إقليم كردستان شمال العراق، حيث لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بوجود عسكري.

وأضاف الجيش أن هوية الجندي الأمريكي لن تُكشف إلا بعد مرور 24 ساعة على إبلاغ عائلته رسميا.

وفي منشور منفصل، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن عائلة الجندي البريطاني أُبلغت بالوفاة، وطلبت "فترة من الخصوصية والهدوء" قبل نشر المزيد من التفاصيل.

وتعمل الولايات المتحدة على تقليص عدد القوات المشاركة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. ومع ذلك، لا تزال القوات الأمريكية تحتفظ بوجود في إقليم كردستان في إطار سعي واشنطن إلى تعزيز علاقاتها مع الأكراد.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، افتتحت الولايات المتحدة مجمعا قنصليا جديدا وكبيرا في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، بشمال العراق في خطوة أبرزت الانخراط الدبلوماسي والإستراتيجي لواشنطن في المنطقة.

وجاءت هذه الوفيات بعد نحو شهر من مصرع جنديين أمريكيين إثر سقوطهما من منحدر صخري خلال رحلة تنزه ترفيهية خارج أوقات الخدمة في المغرب، وكان قد أُبلغ عن فقدانهما في 2 مايو/أيار بعد مشاركتهما في مناورة عسكرية سنوية متعددة الجنسيات.