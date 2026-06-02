مسلح يقتل 6 من أفراد عائلته وينتحر في ولاية آيوا الأمريكية

قتل مسلح 6 من أفراد عائلته قبل أن ينتحر في عملية إطلاق نار في مدينة موسكاتين شرقي ولاية آيوا الأمريكية، وفق ما أعلنت الشرطة، التي قالت إن التحقيقات الأولية "تشير إلى أن الحادث ناجم عن نزاع عائلي".

وبحسب وكالة رويترز، عثر رجال شرطة على 4 من الضحايا مقتولين بالرصاص داخل منزل، بعدما توجهوا إلى الموقع للتحقيق في بلاغات عن إطلاق نار.

وأضافت الوكالة أنه رغم فرار المشتبه به من مكان الحادث قبل وصول الشرطة، فقد تمكنت السلطات من التعرف عليه سريعا، وهو رايان ويليس ماكفارلاند، البالغ من العمر (52 عاما).

وقال قائد شرطة موسكاتين، أنتوني كيس، في مؤتمر صحفي، إن الضباط عثروا على المسلح في ممشى الواجهة النهرية للمدينة بالقرب من جسر المشاة، وإنه انتحر في أثناء حديثهم معه.

وبعد ورود معلومات تشير إلى احتمال وجود ضحايا آخرين، عثرت الشرطة على جثتي رجلين آخرين يُعتقد أن ماكفارلاند أطلق النار عليهما، أحدهما في منزل مجاور والآخر في محل تجاري.

وأعرب قائد الشرطة عن اعتقاده بأن جميع الضحايا من أفراد عائلة المسلح، مشيرا إلى أن ماكفارلاند لديه سوابق جنائية، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ولم تكشف الشرطة عن هويات الضحايا، غير أن قناة تلفزيونية تابعة لشبكة "إيه بي سي" أفادت بأن اثنين على الأقل من الضحايا كانا طفلين.