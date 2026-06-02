كاتس يتحدث عن "معادلة جديدة" للتعامل مع الضاحية الجنوبية لبيروت

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن وافقت على "معادلة جديدة" تقضي بأن تقوم إسرائيل باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية، في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، قال كاتس خلال مؤتمر عن الصادرات الدفاعية إنه نسق ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الجيش "لإرساء معادلة جديدة: التعامل مع ضاحية بيروت الجنوبية، كما يتم التعامل مع بلدات الشمال".

وأضاف: "إذا استمر استهداف البلدات الإسرائيلية، فسنقوم بإخلاء وضرب الضاحية الشيعية في بيروت، معقل حزب الله".

وتابع: "أيدت الولايات المتحدة هذا المبدأ ونقلته إلى الحكومة اللبنانية وكل الأطراف المعنية"، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشكّل "اختبارا لهذه السياسة الدفاعية.. إما أن يتوقف إطلاق النار على البلدات الإسرائيلية، أو إذا استمر، سنضرب الضاحية".

موقف حزب الله

ويلتقي هذا الإعلان مع البيان الذي صدر مساء الاثنين عن السفارة اللبنانية في واشنطن، وفيه أن السلطات اللبنانية تلقت تأكيدا بموافقة حزب الله على مقترح أمريكي يقضي بأن "تتوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية".

وبدا أمس الاثنين أن إسرائيل ستضرب الضاحية الجنوبية بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكانها بضرورة إخلائها، وبعدما توعّد مسؤولون إسرائيليون بمعاودة قصفها.

إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن ليلا أن نتنياهو سيوقف الهجوم الذي كان يستعد له على بيروت، وأن الطرفين وافقا على وقف الهجمات المتبادلة.

ولم يعلن حزب الله موقفا واضحا من إعلان السلطات اللبنانية، إلا أن علي حمدان، مستشار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المتحالف مع حزب الله، قال لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن مطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري "الأساسي هو وقف إطلاق النار الشامل. وإذا تحقق وقف إطلاق النار الشامل هو يضمن التزام حزب الله به".