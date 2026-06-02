قوارض وأوبئة قاتلة تفتك بالأطفال في مخيمات النزوح بغزة

تتصاعد الإصابات بالأمراض المختلفة وسط أطفال قطاع غزة، نتيجة أسباب عديدة من بينها الاكتظاظ في مخيمات النزوح والتلوث البيئي، وسط تحذير أممي من أن توسيع الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على مساحات القطاع سيفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية للأطفال.

ورصد تقرير لمراسلة الجزيرة مباشر علا أبو معمر أوضاع الأطفال في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي القطاع، والذي يستقبل عشرات الحالات المصابة بالأوبئة والأمراض المختلفة.

وتؤكد تقارير أممية أن نحو 800 ألف طفل نازح في غزة يعانون سوء التغذية والأمراض.

ويقول مدير مستشفى الأطفال والولادة في مستشفى ناصر الطبي أحمد الفرا لمراسلة الجزيرة مباشر إن قطاع غزة يمر بأزمة بيئية غير مسبوقة نتيجة حصر السكان في 40% فقط من مساحة القطاع، وهناك تهديدات إسرائيلية بتقليصها إلى 30% في الفترة المقبلة.

وحذر الفرا من كارثة صحية جراء تراكم النفايات التي تتحلل وتسرب سوائلها إلى المياه الجوفية، بالتوازي مع تكاثر القوارض التي لا تستجيب للمبيدات، فضلا عن انتشار الحشرات والفئران التي باتت تغزو خيام النازحين وتتلف مستلزماتهم المحدودة.

وأشار إلى أن قسم الأطفال يستقبل حالات كثيرة تعاني أمراضا جلدية مثل الجرب ولذع الحشرات، إضافة إلى مصابين بـ"حمى التيفوس" الخطيرة التي تسبب ارتفاعا في الحرارة وآلاما في المفاصل وطفحا جلديا، وأحيانا تجلطا في الدم، وربما تؤدي إلى الوفاة.

كما يلفت الدكتور الفرا إلى أن عدم وجود الكهرباء في مخيمات النزوح يؤثر بشكل سلبي على سلامة الطعام إن وجد، حيث لا توجد طرق لحفظه.

تزايد ارتياد المستشفيات

ونتيجة تزايد الأمراض والأوبئة، لا تتوقف الأمهات في غزة عن ارتياد المستشفيات العاملة لمتابعة أوضاع أطفالهن، ويؤكد الدكتور الفرا أن عدد مراجعي أقسام الأطفال في هذه الفترة قفز من 100 مراجع خلال 24 ساعة إلى 450 مراجعا.

كما أن الحالات المنومة في أقسام الأطفال كانت تتراوح بين 20 و25 حالة وارتفعت اليوم إلى 100 حالة في أقسام الأطفال وفي المستشفى الميداني التابع لمبنى التحرير.

وناشد الدكتور الفرا العالم بإنقاذ الإنسان الفلسطيني الذي لا يزال يعاني، في ظل سعي الاحتلال لتدمير مقومات حياته لدفعه إلى مغادرة قطاع غزة.

ومن جهة أخرى، عبّرت أمهات غزاويات — في حديثهن لمراسلة الجزيرة مباشر — عن معاناتهن المستمرة بسبب الأوضاع الصحية السيئة لأطفالهن، وقالت شيماء موسى إن الإصابات تتزايد وسط الأطفال نتيجة تلوث الجو والمياه وانتشار الحشرات، معربة عن أملها في أن تتحسن الأوضاع ويعيش أطفال غزة بشكل طبيعي.

وقالت أم أخرى اسمها صفاء إنها ترتاد المستشفى بسبب الوضع الصحي المتدهور لابنها الذي تعجز الأسرة عن توفير العلاج له.