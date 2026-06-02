قطر تبحث مع إيران جهود الوساطة الباكستانية وتطورات الأوضاع بلبنان

رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني & وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
رئيس الوزراء القطري (يسار) أكد لوزير الخارجية الإيراني دعم بلاده الكامل للجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة (وكالات)
Published On 2/6/2026

بحث رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -أمس الاثنين- في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى التطورات في لبنان، مؤكدا دعم الدوحة للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية -في بيان- إن الاتصال تناول جهود الوساطة التي تقودها باكستان بين واشنطن وطهران، وآخر المستجدات في لبنان.

وجدد رئيس الوزراء القطري دعم بلاده الكامل للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة، مؤكدا ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه المساعي بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد على أن حرية الملاحة مبدأ راسخ لا يقبل المساومة، محذرا من أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط من شأنه أن يؤدي إلى تعميق الأزمة وتعريض مصالح دول المنطقة للخطر.

وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى تسوية، عقب الحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الماضي.

المصدر: الجزيرة + الأناضول

