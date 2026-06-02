قطر تبحث مع إيران جهود الوساطة الباكستانية وتطورات الأوضاع بلبنان

بحث رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -أمس الاثنين- في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى التطورات في لبنان، مؤكدا دعم الدوحة للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية -في بيان- إن الاتصال تناول جهود الوساطة التي تقودها باكستان بين واشنطن وطهران، وآخر المستجدات في لبنان.

وجدد رئيس الوزراء القطري دعم بلاده الكامل للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة، مؤكدا ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه المساعي بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد على أن حرية الملاحة مبدأ راسخ لا يقبل المساومة، محذرا من أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط من شأنه أن يؤدي إلى تعميق الأزمة وتعريض مصالح دول المنطقة للخطر.

وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى تسوية، عقب الحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الماضي.