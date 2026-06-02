غارات إسرائيلية دامية على جنوب لبنان وعون يتمسك بالتفاوض

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين، بينهم جنديان، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوبي لبنان.

وقالت قيادة الجيش اللبناني إن جنديين أصيبا بجروح متوسطة إثر استهدافهما بطائرة مسيّرة إسرائيلية على طريق حبوش دير الزهراني جنوبي البلاد.

وأعلن الدفاع المدني انتشال جثامين 6 قتلى وإنقاذ 3 جرحى بعد عمليات بحث في مبنى سكني تعرض للاستهداف في بلدة المروانية بقضاء صيدا جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن هجوما بطائرة مسيّرة إسرائيلية أسفر عن مقتل طبيب أسنان لبناني وطفليه أثناء سفرهم في جنوب لبنان على طريق النبطية/خردلي.

وأشارت الوكالة إلى أن الطبيب كان متوجها صباحا مع ولديه إلى صيدا لمتابعة شؤونهما الجامعية والمدرسية وتقديم الامتحانات، قبل أن تستهدف سيارته خلال رحلة العودة.

وفي سياق متصل، قال الدفاع المدني، في بيان، إن مركزه في كفرصير/النبطية تعرض لغارة إسرائيلية، مما أدى إلى تضرر المبنى والعتاد الموجود في داخله، من دون تسجيل إصابات بين العناصر الذين كانوا خارج المركز لحظة الاستهداف.

عون: لا خيار غير التفاوض

من جانبه، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم، إن بلاده لا تملك خيارا آخر غير التفاوض لإنهاء الحرب، مؤكدا أن مسؤولية الدولة تفرض التحرك لحماية المواطنين، في ظل سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل ونزوح أكثر من مليون شخص وتدمير آلاف المنازل، حد تعبيره.

وأضاف عون لدى لقائه وفد نقباء المهن الحرة أن "القوة ليست في خوض الحرب، بل في التمتع بالشجاعة والحكمة لإنهائها بالتفاوض"، مشددا على أن مصلحة لبنان تبقى فوق كل اعتبار.

وأكد الرئيس اللبناني حرصه على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي، ومنع الفتة التي قال إنهاء قد تهدد بقاء لبنان، معتبرا أن "كل من يغذيها يقدم خدمة لإسرائيل".

غارات متواصلة

ميدانيا، جدد الجيش الإسرائيلي إنذاره بإخلاء مدينة النبطية، وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت إذا استمرت الهجمات على بلدات الشمال، وفق تعبيره، كما أشار إلى أن عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان مستمرة في كل الظروف.

في الأثناء، أفاد مراسلو الجزيرة بأن إسرائيل شنت سلسلة غارات، بعضها بطائرات مسيّرة، على مناطق عدة في محافظة النبطية، شملت بلدة كفرصير ومحيط بلدتي يحمر الشقيف وزوطر الشرقية، إضافة إلى مدينة النبطية التي تعرضت لغارتين.

كما استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية طريق بلدة حبوش جنوبي لبنان، وفق مراسل الجزيرة.

وذكر المراسلون أن الغارات الإسرائيلية طالت بلدات عبا والمحمودية وخربة سلم والغندورية والنبطية الفوقا وشوكين وكفرتبنيت، في حين شنت إسرائيل 3 غارات على بلدة تول في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

ورغم إعلان واشنطن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان في أبريل/نيسان الماضي، واصلت إسرائيل شنّ ضربات ونسف منازل ومبان في جنوب لبنان.

وبلغت حصيلة الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي 3433 قتيلا و10 آلاف و395 جريحا، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية.

حراك دبلوماسي

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل حراك دبلوماسي مكثف يهدف إلى منع انزلاق الجبهة اللبنانية نحو مواجهة أوسع.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، على أن "لا شيء يمكن أن يبرر" استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان، مؤكدا ضرورة عقد المحادثات المقررة هذا الأسبوع بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية.

في حين قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هيمش فولكنر إن التصعيد في لبنان أمر غير مقبول، داعيا الأطراف إلى تنفيذ وقف إطلاق نار دائم.

وكان الجانبان اللبناني والإسرائيلي قد عقدا جولتي محادثات في العاصمة الأمريكية يومي 14 و23 أبريل/نيسان الماضي، تمهيدا لمفاوضات سلام.

ومن المقرر أن يلتقي ممثلو الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية مجددا اليوم وغدا، لإجراء جولة جديدة من المفاوضات.