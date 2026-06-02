3 شهداء بغزة وحماس تدعو لموقف حاسم تجاه خروقات الاحتلال

استشهد 3 فلسطينيين وأُصيب 9 آخرون، الثلاثاء، جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في قطاع غزة، في حين أجرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مباحثات مع رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى ناصر باستشهاد الشاب علي ياسر العديني (28 عاما) إثر إصابته برصاصة في الرأس أطلقها الجيش الإسرائيلي في مدينة حمد السكنية، شمال خان يونس، جنوبي القطاع.

كما استشهد فلسطيني وأُصيب 5 آخرون، فجر الثلاثاء، جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمدنيين في منطقة بئر أبو صلاح ببلدة الزوايدة وسط القطاع.

وقال مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح إن المواطن خميس محمود جويفل (47 عاما) استشهد وأصيب 5 آخرون جراء غارة من مسيرة إسرائيلية في بلدة الزوايدة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 8، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه اغتال 5 فلسطينيين في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، رغم سريان وقف إطلاق النار في القطاع، وادّعى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد قواته.

في الأثناء، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف مبانٍ ومنشآت داخل المناطق التي يسيطر عليها في شمال وجنوب قطاع غزة.

كما تعرضت مناطق جنوب مدينة خان يونس لقصف مدفعي إسرائيلي.

مباحثات سياسية

وعلى الصعيد السياسي، أجرى وفد من قيادة حركة حماس برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي للحركة، مباحثات معمقة مع رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن.

إعلان

وتركزت المباحثات -وفق بيان الحركة- حول تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتنكر الاحتلال لالتزاماته في اتفاق شرم الشيخ وعدم استكماله لتطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقدّم الوفد الذي ضم رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، ورئيس الحركة في غزة خليل الحية، ورئيس الحركة في الضفة زاهر جبارين، تقييما لمسار الاتفاق والتطورات المرتبطة به وخاصة جرائم القتل والقصف التي يقوم بها الاحتلال والانتهاكات اليومية للاتفاق بما يعوق التقدم في المباحثات المتعلقة بالمراحل التالية.

وأكد وفد حماس التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، معربا عن تقديره لجهود الوسطاء في تركيا ومصر وقطر لوقف العدوان وتداعياته، داعيا إلى موقف واضح وحاسم من المجتمع الدولي تجاه ما يقوم به الاحتلال من عدوان صارخ على الشعب الفلسطيني وتنكر كامل للاتفاق الذي رعاه وضمنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

واستعرض الوفد أيضا الجرائم التي تجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى خاصة، والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة له ومحاولات التهويد المتصاعدة، فضلا عن الاعتداءات المستمرة للمستوطنين في الضفة الغربية، وجرائم التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف شهيد وحوالي 173 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنى التحتية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وقصف يومي قتل 932 فلسطينيا وأصاب 2859 شخصا، معظمهم أطفال ونساء.