ترمب: المحادثات مع إيران مستمرة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران جارية بشكل مستمر، نافيا التقارير الإعلامية التي تحدثت عن توقفها خلال الأيام الماضية.

وأوضح ترمب أنه لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، لكنه شدد على أنه أبلغ طهران بأن الوقت قد حان لإبرام اتفاق "بطريقة أو بأخرى"، قائلا: "لا يمكن السماح لإيران بمواصلة ما قامت به منذ 47 عاما لفترة أطول".

وكان ترمب أكد مساء أمس الاثنين إمكانية التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران خلال الأسبوع المقبل، يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض ولم يُحسم نهائيا بعد، بسبب بقاء بعض النقاط العالقة.

وأوضح، في مقابلة مع شبكة إيه بي سي نيوز أن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران قد يكون "أفضل من نصر عسكري"، رغم صعوبة المفاوضات بالنسبة للطرفين، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق ما وصفه بـ"مصالحها الأساسية".

وجاءت هذه التصريحات بعد تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن تعليق المفاوضات على خلفية الهجمات الإسرائيلية على لبنان، إلا أن ترمب أكد أن الحوار مع طهران مستمر "بوتيرة متسارعة".

روبيو: لا نتوسل الاتفاق

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن بلاده تخوض مفاوضات مع إيران، واصفا إياها بأنها معقّدة وذات طابع تقني.

وأشار إلى أن قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم "تضررت بشكل كبير"، مع إمكانية إعادة بنائها بمرور الوقت، لافتا إلى أن طهران قد تكون أبدت استعدادا لمناقشة جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض التطرق إليها سابقا.

وأضاف روبيو أن واشنطن لم تبدأ بعد حوارا مع طهران بشأن الأصول المجمدة، وأن هذا الملف سيُبحث لاحقا بعد الاستجابة للمطلب المتعلق بالبرنامج النووي.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن المفاوضات تحتاج إلى وقت، وأن الولايات المتحدة "لا تتوسل" للتوصل إلى اتفاق، بل قد تكون إيران هي الطرف الساعي إليه، وفق قوله.

إعلان

كما شدد على أن بلاده لا يمكن أن تقبل بواقع يتيح لإيران التحكم في الملاحة الدولية أو إغلاق المضائق وفرض رسوم عبور عليها.

"عقدة مفصلية"

وعلى الجانب الإيراني، أفادت مصادر من طهران بأن الملف اللبناني ووقف إطلاق النار يمثلان جزءا أصيلا وعقدة مفصلية في المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "انتهاك وقف إطلاق النار في أي من الجبهات هو انتهاك في جميع الجبهات"، مشيرة إلى أن طهران "حذرت مرارا من التداعيات الخطيرة لانتهاك وقف إطلاق النار".

كما نقلت وكالة مهر الإيرانية في وقت سابق عن مصدر مطلع على آخر مستجدات دراسة نص مذكرة التفاهم المحتملة بين واشنطن وطهران، قوله إن النص النهائي لإيران لا يزال قيد النقاش في طهران، وإنه لم يُرسل أي رد بعد.