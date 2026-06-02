إصابة 8 جنود إسرائيليين بهجوم مسيّرات حزب الله الانقضاضية

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 جنود جراء هجمات بمسيّرات انقضاضية مفخخة في حادثين منفصلين جنوب لبنان، بينهم جندي احتياط بحالة متوسطة وثلاثة آخرين بجروح طفيفة.

وجاءت هذه الهجمات في ظل تصعيد ميداني متواصل، إذ أعلن حزب الله تنفيذ هجمات عدة بصواريخ ومسيّرات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في مناطق عدة جنوب لبنان، بينها استهداف آلية عسكرية في محيط بلدة زوطر الشرقية.

وترافق ذلك مع ما نقلته صحيفة معاريف عن مصدر عسكري مخاوف داخل الجيش الإسرائيلي من استخدام الحزب مسيّرات مزوّدة بقذائف آر بي جي.

وسبق أن أقر جيش الاحتللل بمقتل وإصابة عدد من جنوده في جنوب لبنان، من ذلك إعلانه أمس، مقتل جندي برتبة رقيب من وحدة الكوماندوز "ماغلان"، وإصابة ثلاثة آخرين، خلال معارك في جنوب لبنان.

كما أفاد الجيش الإسرائيلي، في بيانه صباح الاثنين، بإصابة 137 ضابطا وجنديا خلال الأسبوعين الماضيين في جنوب لبنان، بينما ارتفعت الحصيلة منذ استئناف القتال مطلع مارس/آذار إلى 26 قتيلا و1180 جريحا، بينهم 69 إصابة خطرة و134 متوسطة.

تصعيد ومسار تفاوضي

ميدانيا أيضا، كثّفت إسرائيل غاراتها على عدد من البلدات الجنوبية، بينها دبين وتبنين وشوكين والنبطية وحداثا، مع تنفيذ تفجيرات في مناطق حدودية، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي.

وأعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين، بينهم جنديان، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوبي لبنان.

وأعلن الدفاع المدني انتشال جثامين 6 قتلى وإنقاذ 3 جرحى بعد عمليات بحث في مبنى سكني تعرض للاستهداف في بلدة المروانية بقضاء صيدا جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن هجوما بطائرة مسيّرة إسرائيلية أسفر عن مقتل طبيب أسنان لبناني وطفليه أثناء سفرهم في جنوب لبنان على طريق النبطية/خردلي.

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وأشارت الوكالة إلى أن الطبيب كان متوجها صباحا مع ولديه إلى صيدا لمتابعة شؤونهما الجامعية والمدرسية وتقديم الامتحانات، قبل أن تستهدف سيارته خلال رحلة العودة.

وفي سياق متصل، قال الدفاع المدني، في بيان، إن مركزه في كفرصير/النبطية تعرض لغارة إسرائيلية، مما أدى إلى تضرر المبنى والعتاد الموجود في داخله، من دون تسجيل إصابات بين العناصر الذين كانوا خارج المركز لحظة الاستهداف.

ولاحقا، أفادت وزارة الصحة اللبنانية الثلاثاء بمقتل 3468 وإصابة 10577 في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي.

ويأتي هذا بالتزامن مع حالة ترقب في بيروت، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجميد هجوم إسرائيلي وشيك على العاصمة، ومع انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية- الإسرائيلية في واشنطن برعاية أمريكية.

كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن واشنطن وافقت على "معادلة جديدة" تتيح استهداف ضاحية بيروت الجنوبية في حال تعرضت مناطق شمال إسرائيل لهجمات من حزب الله.

من جانبه، قال قيادي في حزب الله للجزيرة إن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يتضمن "حرية حركة للعدو" أو يسمح بأي خرق من قبله، مؤكدا "سنحدد موقفنا من وقف النار بناء على التزام العدو، نظرا لعدم احترامه الاتفاقات السابقة".

وأضاف أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مقدمة لانسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدا ضرورة أن يكون تاما وشاملا لجميع المناطق اللبنانية.