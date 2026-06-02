صور فضائية ترصد انتشار زوارق يُعتقد أنها إيرانية في مضيق هرمز

بث التلفزيون الإيراني مشاهد لزوارق تابعة لبحرية الحرس الثوري تنفذ دوريات مراقبة في مضيق هرمز، وذلك بهدف ما أسماه توجيه السفن العابرة، ومنع مرور أي سفينة لم تحصل على تصريح للعبور.

وأظهرت صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية وحصلت عليها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة يوم أمس الاثنين، انتشار ما لا يقل عن 25 زورقا بحريا في منتصف مضيق هرمز.

وتشير مقارنة تحليل الصور الملتقطة عبر القمر الصناعي الأوروبي "سنتينيل 2" (Sentinel-2) في 27 مايو/أيار الماضي، والأول يونيو/حزيران الجاري، إلى انتشار تلك الزوارق على امتداد المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية داخل المضيق، كما ظهرت بوضوح آثار إبحار بعض هذه الزوارق باتجاه الساحل الإيراني.

تغير في التحركات

كما تظهر الصور التي حللتها الوحدة خلال الشهرين الماضيين عدم وجود هذه الأعداد الكبيرة من الزوارق داخل المضيق في المنطقة ذاتها التي ظهرت فيها في الوقت الراهن، والتي سبق أن أعلن عنها التلفزيون الإيراني.

ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من أن الزوارق الظاهرة في الصور تعود ملكيتها لبحرية الحرس الثوري الإيراني، لكن عدة مؤشرات ترجح أنها قد تكون زوارق دوريات المراقبة في مضيق هرمز التي كشف عنها التلفزيون الإيراني، وهو ما تؤيده الأدلة البصرية.

وفي السياق ذاته، أفادت بحرية الحرس الثوري الإيراني يوم أمس بأنها سمحت (بالتنسيق معها) بعبور 28 سفينة من المضيق، مع الإشارة إلى مواصلة عملية المراقبة والسيطرة الذكية في المنطقة.