أخبار|تحقق|إيران

صور فضائية ترصد انتشار زوارق يُعتقد أنها إيرانية في مضيق هرمز

حفظ

IRAN - FEBRUARY 16: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - âPRESS OFFICE OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Iranian military personnel take part in an exercise titled 'Smart Control of the Strait of Hormuz', launched by the Naval Forces of the Islamic Revolutionary Guard Corps, is being carried out in the Persian Gulf and the Strait of Hormuz on February 16, 2026. (Photo by Press Office of Islamic Revolutionary Guard Corps / Handout/Anadolu via Getty Images)
قوات عسكرية إيرانية تشارك في مناورة "السيطرة الذكية على مضيق هرمز" بالخليج العربي. (الحرس الثوري/الأناضول)
Published On 2/6/2026

بث التلفزيون الإيراني مشاهد لزوارق تابعة لبحرية الحرس الثوري تنفذ دوريات مراقبة في مضيق هرمز، وذلك بهدف ما أسماه توجيه السفن العابرة، ومنع مرور أي سفينة لم تحصل على تصريح للعبور.

وأظهرت صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية وحصلت عليها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة يوم أمس الاثنين، انتشار ما لا يقل عن 25 زورقا بحريا في منتصف مضيق هرمز.

صور أقمار صناعية ترصد انتشار زوارق يرجح تبعيتها للحرس الثوري في مضيق هرمز المصدر: سنتنيال 2
انتشار الزوارق في مضيق هرمز  1 يونيو/حزيران الجاري (سينتنيال 2)

وتشير مقارنة تحليل الصور الملتقطة عبر القمر الصناعي الأوروبي "سنتينيل 2" (Sentinel-2) في 27 مايو/أيار الماضي، والأول يونيو/حزيران الجاري، إلى انتشار تلك الزوارق على امتداد المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية داخل المضيق، كما ظهرت بوضوح آثار إبحار بعض هذه الزوارق باتجاه الساحل الإيراني.

تغير في التحركات

كما تظهر الصور التي حللتها الوحدة خلال الشهرين الماضيين عدم وجود هذه الأعداد الكبيرة من الزوارق داخل المضيق في المنطقة ذاتها التي ظهرت فيها في الوقت الراهن، والتي سبق أن أعلن عنها التلفزيون الإيراني.

صور أقمار صناعية ترصد انتشار زوارق يرجح تبعيتها للحرس الثوري في مضيق هرمز المصدر: سنتنيال 2
انتشار الزوارق في مضيق هرمز  1 يونيو/حزيران الجاري (سينتنيال 2- الجزيرة)

ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من أن الزوارق الظاهرة في الصور تعود ملكيتها لبحرية الحرس الثوري الإيراني، لكن عدة مؤشرات ترجح أنها قد تكون زوارق دوريات المراقبة في مضيق هرمز التي كشف عنها التلفزيون الإيراني، وهو ما تؤيده الأدلة البصرية.

وفي السياق ذاته، أفادت بحرية الحرس الثوري الإيراني يوم أمس بأنها سمحت (بالتنسيق معها) بعبور 28 سفينة من المضيق، مع الإشارة إلى مواصلة عملية المراقبة والسيطرة الذكية في المنطقة.

المصدر: الجزيرة

إعلان