صحافة عالمية: سباق مع الزمن لمحاصرة إيبولا والمهاجرون يصعدون بإسبانيا إلى قمة أوروبا

في سياق استنفار العالم لمواجهة مرض إيبولا، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن العلماء يواصلون جهودهم لتطوير علاجات تحد من انتشار مرض إيبولا الذي يشهد تفشيا في كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وأشارت الصحيفة إلى إعلان منظمتين رئيسيتين غير ربحيتين تعملان في مجال اللقاحات عن تخصيص تمويل بعشرات الملايين من الدولارات لدعم تطوير لقاحات جديدة.

ونقلت الصحيفة عن باحثين قولهم إن تقييم فعالية هذه الإجراءات سيستغرق أشهرا، مرجحين أن تكتسب العلاجات الجديدة أهمية كبيرة في المستقبل، في وقت قد يستمر فيه تفشي المرض خلال الفترة المقبلة.

الاستثناء الإسباني

وفي تقرير نشره موقع "ذي أتلانتيك" تحت عنوان "الاستثناء الإسباني"، جرى تسليط الضوء على التحول الذي شهدته إسبانيا من دولة عانت أزمات اقتصادية إلى نموذج اقتصادي واجتماعي ناجح مقارنة بدول أوروبية أخرى.

وأوضح التقرير أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها الحكومة اليسارية أسهمت في تحسين الظروف المعيشية، فيما لعب استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين دورا محوريا في سد النقص في سوق العمل الناتج عن شيخوخة السكان، ما انعكس إيجابا على النمو الاقتصادي وساعد سياسيا في الحد من صعود تيارات اليمين المتطرف.

انتقادات إسرائيلية لتهديدات نتنياهو

وفي صحيفة "هآرتس" ، كتب المحلل عاموس هرئيل أن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقصف بيروت كانت فاقدة للجدوى حتى قبل تدخل ترامب لمنع تنفيذها.

وأضاف هرئيل أن الفجوة بين الخطاب الإسرائيلي والواقع الميداني بدت واضحة، معتبرا أن ما كشفه حزب الله من نقاط ضعف إسرائيلية دفع ترامب إلى التدخل خشية تأثير التصعيد على مستقبل المفاوضات مع إيران.

من جهته، رأى موقع "ميديا بارت" أن إسرائيل تسعى إلى محو آثار انسحابها من لبنان عام 2000 عبر إستراتيجية قائمة على التهديد المستمر بالتصعيد، وهو ما يعكس -بحسب التقرير- إخفاقا في تحقيق هدف القضاء على حزب الله.

وأضاف التقرير أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وتستخدم أساليب مشابهة لتلك التي اتبعتها في قطاع غزة، بينما نقل عن أحد الباحثين قوله إن ما تتمتع به إسرائيل من إفلات من العقاب يتيح لها مواصلة فرض وقائع جديدة على الأرض وتجاهل قواعد القانون الدولي.

وفي مقال بصحيفة "الغارديان" ، اعتبر المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، أن التوصل إلى اتفاق سياسي مع إيران يظل الخيار الأفضل، حتى لو انعكس سلبا على صورة ترامب كصانع للصفقات.

ورأى روث أن الإدارة الأمريكية أظهرت ضعفا في إدارة الملف الإيراني وافتقرت إلى بدائل واضحة، معتبرا أن القرارات العسكرية لم تحقق أهدافها المرجوة بل أضعفت فرص الحد من نفوذ إيران وبرنامجها النووي.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن خطة ترامب للسلام وإعادة إعمار غزة تواجه صعوبات كبيرة بسبب نقص التمويل وغياب الدعم السياسي وتعثر المفاوضات المتعلقة بنزع سلاح حركة حماس.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل وسعت سيطرتها على مناطق واسعة من القطاع، فيما تبدو مشاريع إعادة الإعمار الشاملة بعيدة المنال، مع اقتصار المقترحات الحالية على إنشاء مساكن مؤقتة للفلسطينيين بانتظار ترتيبات أمنية وإدارية لم تُحسم بعد.