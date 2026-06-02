"حارس المسيرات".. شاب تونسي يحمي الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في فرنسا

وسط المتظاهرين حاملي الأعلام الفلسطينية في شوارع باريس، يتحرك الفرنسي تونسي الأصل أنور عبد القادر بين الحشود بهدوء، يراقب المسار، وينظم الصفوف، ويتدخل سريعًا كلما بدا أن توترًا ما قد يقطع سير المظاهرة.

بالنسبة للمتظاهرين، يبدو كأحد "جنود الخفاء" الذين لا تظهر أسماؤهم كثيرًا، لكنهم يتولون مهمة إبقاء الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين آمنة ومنظمة، أما بالنسبة له، فالأمر يتجاوز التنظيم إلى ما يصفه بـ"واجب إنساني وأخلاقي وديني" يدفعه للنزول إلى الشارع باستمرار وأداء هذا الدور المهم.

وقال عبد القادر، المسؤول عن التنظيم في جمعية "يورو فلسطين"، للجزيرة إن تضامنه مع الفلسطينيين لا يرتبط فقط بالسياسة أو الانتماء القومي، بل يستند أيضًا إلى قيم يعتبر أن الإسلام يدعو إليها، وفي مقدمتها العدالة والكرامة الإنسانية.

وأضاف "أنا أتضامن مع إخواني الفلسطينيين وأتضامن مع كل شعوب العالم، لأن قيم الإنسانية وقيم الإسلام النبيلة لا تتعارض".

وأكد عبد القادر أن القضية الفلسطينية لا تخص شعبًا بعينه، بل تمس الإنسانية بأكملها، مشيرًا إلى أن فهمه للدين كان دائمًا مرتبطًا بالأخلاق والمعاملة قبل أي شيء آخر، وتابع "إسلامنا الحنيف، هذا الدين العظيم، في الجوهر والأساس هو دين المعاملات، دين الإنسانية"، معتبرًا أن الدفاع عن المظلومين جزء أساسي من هذه القيم.

و لا يحصر عبد القادر التضامن مع فلسطين في الإطار الديني فقط، مؤكدًا أن الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، يواجهون المعاناة نفسها، ويضيف "حتى إخواننا المسيحيين في فلسطين يتعرضون لنفس نوعية الإبادة ومحاولة التهجير والتنكيل"، مشددًا على أن القضية يجب أن تكون جامعة لكل من يحمل حسًا إنسانيًا، بغض النظر عن خلفيته أو معتقده.

تقدير واسع

ويحظى عبد القادر بتقدير واسع من زملائه داخل الحراك المؤيد لفلسطين بسبب حضوره المستمر في الميدان. ويقول نيكولا شاشاني، الناطق باسم جمعية "يورو فلسطين"، للجزيرة "أود أن أحيّي حضور أنور الدائم في مختلف المظاهرات والفعاليات، حيث يتكفل خصوصًا بالأمن".

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كما وصفه أحد المتظاهرين بأنه "مناضل حاضر منذ سنوات"، مضيفًا "أنور موجود في كل المظاهرات، ودوره في الجمعية مهم جدًا، وإلى جانب ذلك هو إنسان يساعد الجميع".

أما عبد القادر فوصف أنور مهمته بأنها "مرهقة نفسيًا وخطيرة أحيانًا"، في ظل ما يتعرضون له من مضايقات متكررة يتعرض لها المشاركون في بعض الفعاليات.

ويوضح للجزيرة "تعرضنا لمحاولات اعتداء بأسلحة بيضاء ورمي زجاجات من النوافذ، الإرهاب النفسي والجسدي يمارس على الناشطين وعلى الناس التي تتضامن معنا".