ترمب: اتفاق إطاري مع إيران قد يُبرم خلال الأسبوع المقبل

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء أمس الاثنين، عن أن التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار ومعاودة فتح مضيق هرمز قد يتم "الأسبوع المقبل".

وذكر ترمب لشبكة "إيه بي سي نيوز" أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى حسم بعض النقاط، مضيفا أنه لم يوافق عليه بشكل نهائي بعد.

وفي تصريح آخر للشبكة، قال ترمب إن "اتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل حتى من نصر عسكري"، مضيفا أن الاتفاق "ليس أمرا هينا بالنسبة إلى إيران ولنا أيضا، غير أننا نحصل على ما نحتاج الحصول عليه".

جاء ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق، أن المحادثات عُلقت بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان، لكن ترمب قال إن المحادثات مع إيران مستمرة "بوتيرة متسارعة".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "انتهاك وقف إطلاق النار في أي من الجبهات هو انتهاك في جميع الجبهات"، مشيرة إلى أن طهران "حذرت مرارا من التداعيات الخطيرة لانتهاك وقف إطلاق النار".

ونقلت "سي إن إن" عن مصدر إقليمي مطلع على المحادثات أنها عادت إلى مسارها الصحيح، عقب إعلان ترمب تجميد الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي كانت إسرائيل تخطط له، وذلك خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصفه بالمثمر.

اتفاق محدود

وكان تقرير نشرته وكالة رويترز قد أفاد بأن إيران تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق مؤقت ومحدود مع الولايات المتحدة، في محاولة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة واستقرار الأوضاع في الداخل الإيراني، مع تجنب تقديم تنازلات كبرى بشأن برنامجها النووي.

ونقلت رويترز عن 3 مصادر إيرانية مقربة من صُناع القرار أن هذا النهج يعكس خطة عمل مألوفة لطهران، تقوم على امتصاص الضغوط وتجنب تقديم تنازلات لا يمكن الرجوع عنها والإبقاء على المفاوضات حية دون تغيير مواقفها الأساسية.

وتأتي هذه المساعي الأخيرة مدفوعة بمخاوف أكثر إلحاحا، إذ يرى المسؤولون في هذا الاتفاق المحدود وسيلة لكسب الوقت وتحرير مساعدات مالية واحتواء المخاطر المحلية المتزايدة الناجمة عن تدهور الاقتصاد، دون التطرق إلى القضايا الأكثر إثارة للجدل.

وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى تسوية، عقب الحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الماضي.