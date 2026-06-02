أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الاثنين، أنه استهدف السفينة إم إس سي ساريسكا (MSC Sariska)، بحسب ما أوردت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.

وقالت العلاقات العامة التابعة لبحرية الحرس الثوري في بيان: "في أعقاب الهجوم العدواني الذي شنه الجيش الأمريكي على السفينة الإيرانية "ليان ستار" في منطقة بحر عُمان، استهدفت القوات البحرية للحرس الثوري، في إطار عملية الردّ بالمثل، السفينة إم إس سي ساريسكا (MSC Sariska)، بصاروخ كروز".

وأظهرت بيانات ملاحية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة أن السفينة المستهدفة غادرت أمس ميناء أم القصر في العراق، وكانت متجهة إلى قطر، فيما أشار سجل ملكيتها إلى أن شركة مقرها سويسرا تديرها.

وأشارت بيانات منصة مارين ترافيك أن السفينة التي تحمل رقم التعريف البحري (8715857) حولت مسارها أمس في الساعة 01:35 ظهرا في استدارة معاكسة إلى الخلف، كما زادت من سرعتها، في إشارة للتوقيت الذي تعرضت فيه للهجوم.

خلفيات الاستهداف الإيراني

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 29 يونيو/حزيران الماضي، استهداف السفينة “ليان ستار” بزعم أنها كانت تعبر المياه الدولية متجهة نحو ميناء إيراني في خليج عمان.

وقالت “سينتكوم” إنها أصدرت أكثر من 20 تحذيرا، مع إخطار السفينة بأنها تنتهك الحصار الأمريكي، قبل أن تقوم باستهداف السفينة بإطلاق صاروخ من طراز هيلفاير (Hellfire) على غرفة المحركات.

وعطلت القوات الأمريكية المكلفة بتنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية خمس سفن تجارية وأعادت توجيه 116 سفينة أخرى، في ظل استمرار سريان وقف إطلاق النار مع إيران.