بالمنفاخ وتحت حماية الرصاص.. مستوطنون يحرقون مئات الدونمات من قمح الخليل

أضرم مستوطنون إسرائيليون، الثلاثاء، النار في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الفلسطينية المزروعة بالقمح في منطقة غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وسط توتر ومواجهات شهدتها المنطقة بحماية من قوات الجيش الإسرائيلي.

وقال أحد المواطنين الفلسطينيين المتضررين للجزيرة مباشر، إن المستوطنين أشعلوا النيران في الأراضي الزراعية مستخدمين منفاخا لزيادة انتشارها، ما أدى إلى احتراق مساحات واسعة تضم مئات الدونمات من الأراضي المزروعة.

وأضاف أن 3 فلسطينيين اعتُقلوا خلال الحادثة، مشيرا إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي رافقت المستوطنين في المنطقة، ومنعت الأهالي من التصدي للحريق، وأطلقت قنابل الغاز تجاههم.

وأوضح المواطن أن الأراضي المستهدفة تضم حقول قمح وأشجار زيتون، معتبرا أن ما يجري يأتي ضمن ضغوط متواصلة يتعرض لها سكان المنطقة، شملت مصادرة أراض وأغنام منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وسُمعت أصوات صفارات إنذار وصراخ ومشادات كلامية بين الأهالي والقوات الإسرائيلية، فيما أظهرت لقطات بثتها الجزيرة مباشر، أوامر أطلقها جنود وعناصر أمن إسرائيليون باللغة العبرية لإبعاد عدد من الموجودين من المكان، بالتزامن مع حالة من التوتر والتدافع في محيط الأراضي المحترقة.

مطالبات بتدخل جاد

وطالب المواطن المجتمع الدولي بالتدخل واتخاذ موقف جاد لحماية السكان الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية، مؤكدا تمسك الأهالي بالبقاء في المنطقة رغم ما وصفه بالانتهاكات المتواصلة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، وتشمل الحرق والتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ويقول فلسطينيون إن اعتداءات المستوطنين تصاعدت بشكل ملحوظ في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشمل إحراق الممتلكات والاعتداء على المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.

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وأسفر التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، عن استشهاد 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 مصابا، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في 26 مايو/أيار الماضي.