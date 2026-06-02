القدس في مايو.. 10 آلاف مقتحم للأقصى و15 مخططا استيطانيا

القدس- كشف تقرير رسمي، اليوم الثلاثاء، تصاعدا في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان محافظة القدس ومؤسساتها، إلى جانب إجراءات تهويدية تهدف إلى طرد السكان وتغيير طابع المدينة الجغرافي والديمغرافي.

وتصدرت هذه الجرائم الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، وما رافقها من اقتحامات واسعة للمستوطنين ومحاولات تكريس واقع جديد، إضافة إلى عمليات الهدم والاعتقال والقتل، فضلا عن الحبس المنزلي والإبعاد قسرا عن الأقصى.

اقتحامات وقرابين بالأقصى

رصد التقرير اقتحام 7244 مستوطنا للمسجد الأقصى، إضافة إلى 2690 آخرين اقتحموه تحت غطاء "السياحة"، مؤكدا تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد المقتحمين مقارنة بالأشهر السابقة، وذلك وسط حماية مشددة وفرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتخلل هذه الاقتحامات خطوات استفزازية من المستوطنين وإدخال للقرابين ورفع الأعلام الإسرائيلية داخل الأقصى، واقتحامه يوم الجمعة بمناسبة عيد الأسابيع التوراتي في سابقة لم تحدث منذ عام 1967.

ورصد تقرير المحافظة مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاج سياسة القتل الميداني بحق الفلسطينيين في القدس، حيث استشهد 3 مواطنين، وأصيب 17 آخرون بالرصاص الحي والمطاطي والاعتداء بالضرب وغير ذلك.

كما نفذ المستوطنون -حسب المحافظة- 45 اعتداء، بينها 9 بالإيذاء الجسدي، في سياق متواصل ومنظم استهدف المسجد الأقصى والتجمعات البدوية، والممتلكات الخاصة، والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

اعتقال وإبعاد

ووثقت المحافظة اعتقال الاحتلال 101 مواطن، بينهم 3 نساء و9 أطفال من مختلف مناطق القدس، وتزامن ذلك مع ترهيب واعتداء مفرط بالضرب والتخويف والإهانة.

وذكر التقرير أن المحاكم الإسرائيلية واصلت إصدار قراراتها ضد المعتقلين، وتم توثيق 15 حكما، منها 10 بالاعتقال الإداري، إضافة إلى 8 قرارات بالحبس المنزلي و67 قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لفترات مختلفة.

وفي سياق متصل، رصدت محافظة القدس 84 عملية هدم وتجريف، طالت منازل ومنشآت تجارية وصناعية، بواقع 21 عملية هدم ذاتي قسري، و56 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال وبلدياته، إضافة إلى 7 عمليات تجريف استهدفت أراضي وممتلكات فلسطينية.

ولفتت المحافظة إلى أن تصعيدا إسرائيليا واسعا استهدف المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية، وملاحقة الصحفيين، بإطلاق النار والإبعاد عن الأقصى في إطار سياسة تهدف إلى فرض السيطرة وتقويض الحضور الفلسطيني.

مخططات وبناء استيطاني

على الصعيد الاستيطاني، صعدت سلطات الاحتلال من مشاريعها التهويدية عبر تخصيص مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) السابق في حي الشيخ جراح لصالح منشآت عسكرية وأمنية إسرائيلية، والمصادقة على خطط لتوسيع مشاريع التهويد في محيط المسجد الأقصى وحائط البراق، والاستيلاء على أراض في النبي صموئيل وبيت إكسا شمال غرب القدس.

وكشف تقرير المحافظة 15 مخططا استعماريا استيطانيا واسعا شمل البناء والاستيلاء على الأراضي والتوسعة الاستعمارية خلال مايو/أيار الماضي.

وبينت المعطيات أن 3 من هذه المخططات تم إيداعها (خطوة نحو المصادقة)، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 340 دونما (الدونم = ألف متر مربع)، فيما تمت المصادقة على 4 مخططات لبناء 547 وحدة استيطانية على مساحة 55.163 دونما.