العراقي محمد باقر الساعدي يؤكد براءته أمام محكمة أمريكية

محمد باقر الساعدي لدى وصوله إلى الولايات المتحدة (وزارة العدل الأمريكية)
Published On 2/6/2026

أكد القيادي في كتائب حزب الله العراقية محمد باقر الساعدي براءته من التهم الموجهة إليه بالتخطيط والتورط في هجمات في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.

وتحدث الساعدي في محكمة مانهاتن الاتحادية بعد أن قدم محاميه أندرو دالاك نيابة عنه دفعا بالبراءة من ثماني تهم، بما في ذلك التآمر لتقديم دعم مادي ‌‌لكتائب حزب الله، وهي جماعة مسلحة مدعومة من إيران وتعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقال الساعدي عبر مترجم: "أنا لست مذنبا ونحن في حالة حرب"، وأضاف "الأطفال يقتلون بصواريخكم"، مشيرا بيده أمامه نحو المكان الذي تجلس فيه القاضية الاتحادية كولين ماكماهون والمدعون من مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن.

وكان الساعدي يرتدي زي السجن ومقيد الرجلين خلال الجلسة اليوم، وأثناء حديثه رفعت ماكماهون صوتها ⁠⁠وأمرته بالجلوس. واقترب اثنان من ضباط الشرطة الاتحادية كانا ⁠⁠جالسين خلف الساعدي من طاولة الدفاع، فجلس عند وصولهما.

المصدر: حساب مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آى" الأمريكي في نيويورك على إكس محمد باقر سعد داوود السعدي الرابط: https://x.com/NewYorkFBI/status/2055385450001367345?s=20 نص المنشور: Earlier today, Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, a senior member of Kata’ib Hizballah, a U.S. designated foreign terrorist organization, was charged with six counts of terrorism-related offenses for his activities as an operative of Kata’ib Hizballah and Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps. Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi was transferred into U.S. custody overseas and transported to the United States. @TheJusticeDept @FBIWFO @DOJNatSec @NYPDnews @CBP @StateDept @SDNYnews ADIC Barnacle: “In the span of just three months, Mohammad Al-Saadi allegedly directed 18 terrorist attacks throughout Europe—including against United States citizens and interests—and planned to conduct a similar attack here in our country. The FBI New York’s Joint Terrorism Task Force maintains its unwavering resolve to hold accountable leaders of foreign terrorist organizations who utilize mass fear and suffering to further their anti-American agenda.”
وزارة العدل الأمريكية أشارت إلى أن الساعدي نُقل إلى الولايات المتحدة (مكتب التحقيقات الفدرالي)

وأعلنت السلطات الأمريكية -منتصف الشهر الماضي- توقيف الساعدي بتهمة التخطيط لهجمات في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، بما في ذلك هجمات على مواقع يهودية.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل إن الساعدي "هدف ذو قيمة عالية، وهو مسؤول عن أعمال إرهابية جماعية على نطاق عالمي".

وتصنف واشنطن كتائب حزب الله العراقية "جماعة إرهابية"، وهي تعلن بانتظام مسؤوليتها عن هجمات بمسيّرات وصواريخ على قواعد تستضيف جنودا أمريكيين في العراق والشرق الأوسط.

وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن الساعدي (32 عاما) نُقل إلى الولايات المتحدة، من دون توضيح مكان وزمان توقيفه، غير أن وكالة رويترز قالت إنه اعتُقل في تركيا.

وذكر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي أن وحدات التكتيك والنخبة التابعة للمكتب شاركت في الخارج -مع شركاء من عدة وكالات أمنية- في تنفيذ عملية اعتقال الساعدي ونقله إلى الولايات المتحدة.

المصدر: الجزيرة + رويترز

