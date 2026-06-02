البنتاغون يغلق مكتبه الصحفي بوجه المراسلين ويصنفه "منطقة سرية"

صنفت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، الاثنين، مكتبها الصحفي "منطقة سرية"، في خطوة تمنع الصحفيين من الوصول إليه بعدما كان الدخول إليه متاحا لهم سابقا.

وقال جويل فالديز، القائم بأعمال المتحدث باسم البنتاغون، إنه أُعيد تصنيف المكتب الصحفي مرفقا للمعلومات الحساسة، مؤكدا أنه "لا يوجد أي أمر مثير للجدل" في القرار.

وأضاف أن القرار جاء لأن كُتّاب الخطابات يتعاملون بشكل روتيني مع مواد سرية في هذا المكان، قائلا "نتيجة لذلك، لن يُسمح للصحفيين بعد الآن بدخول المكتب".

وبدأ البنتاغون فرض قيود على الصحفيين منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى السلطة العام الماضي.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، أُجبرت 8 مؤسسات إعلامية، بينها صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست وشبكتا "سي إن إن" و"إن بي سي" وإذاعة "إن بي آر"، على إخلاء المكاتب المخصصة لها في البنتاغون، بحجة توفير مساحات لوسائل إعلام أخرى، غالبيتها ذات توجهات محافظة.

سياسة مقيدة

وفي وقت لاحق، اشترط البنتاغون على الصحفيين المتبقين التوقيع على سياسة إعلامية جديدة مقيدة للحفاظ على حقهم في دخول المبنى.

ورفضت وسائل إعلام أمريكية، بينها صحيفة نيويورك تايمز وشبكة فوكس نيوز، وأخرى دولية، مثل وكالتي الصحافة الفرنسية ورويترز، الامتثال لهذه السياسة، ما أدى إلى سحب اعتمادها من البنتاغون.

وقضت محكمة أمريكية، في دعوى تقدمت بها صحيفة نيويورك تايمز مطلع ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بأن بعض بنود هذه السياسة تنتهك الدستور الأمريكي.

وتشترط قواعد البنتاغون، التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على الصحفيين التوقيع على لائحة من 21 صفحة تحظر نشر أي معلومات -حتى لو كانت غير سرية- من دون موافقة مسبقة، كما تُقيّد وصول الصحفيين إلى أماكن معينة داخل المجمع العسكري دون مرافقة مسؤول رسمي.