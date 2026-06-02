اتفاق أوروبي يمهد لترحيل المهاجرين إلى دول خارجية

توصل النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتشديد سياسة الهجرة في التكتل، مع إمكان إقامة مراكز خارجية يُرحَّل إليها المهاجرون غير النظاميين.

وينص الاتفاق على حزمة من الإجراءات لتسريع عمليات الترحيل، ويتيح للدول إنشاء مراكز خارج أوروبا لإرسال الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم إليها.

ويتعين إجراء تصويت نهائي على التسوية، التي تم التوصل إليها مساء أمس الاثنين، في البرلمان الأوروبي وفي الدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة.

وبالفعل بدأت دول أوروبية على غرار الدنمارك والنمسا وألمانيا البحث في أماكن لإقامة هذه المراكز، كرواندا أو أوغندا أو أوزبكستان على سبيل المثال.

وفكرة إنشاء مراكز غير ذات صلة بالدول المنحدر منها المهاجرون ليست جديدة، فقد أجرت إيطاليا تجربة إقامة مركز في ألبانيا لاستقبال طالبي لجوء قبل دراسة طلباتهم، لكن المركز في ألبانيا تأخر تشغيله بسبب الطعون القضائية.

وشككت فرنسا في جدوى إقامة مراكز كهذه، في حين عارضتها إسبانيا، معتبرة أنها تنطوي على مخاطر انتهاك حقوق الإنسان.