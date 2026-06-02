أمريكا تجري مشاورات لتوسيع نشر أسلحتها النووية بأوروبا

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تجري مشاورات بشأن إمكانية نشر أسلحة نووية في دول أوروبية أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أمريكيين أبدوا انفتاحهم على فكرة النشر الإضافي خارج نطاق الدول الست الحالية التي تستضيف قاذفات قنابل ذات قدرات نووية، وهي بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا والمملكة المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة ستشمل استضافة المزيد من الدول لما يُسمى بالطائرات الأمريكية ذات القدرات المزدوجة القادرة على شن ضربات نووية، وأكدت في الوقت نفسه أن التوصل إلى اتفاق لتوسيع نطاق استضافة الأسلحة النووية الأمريكية ليس وشيكا.

وذكر التقرير أن دولا بالجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي بما في ذلك بولندا وبعض دول البلطيق أبدت اهتماما باستضافة قواعد محتملة لهذه الطائرات، وأوضح أن المناقشات تجري عبر قنوات حلف شمال الأطلسي.

وينتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والكثير من مساعديه الحلفاء الأوروبيين لعدم إنفاقهم ما يكفي على جيوشهم واعتمادهم على الولايات المتحدة في الدفاع التقليدي.

ومنذ خمسينيات القرن الماضي تحتفظ الولايات المتحدة بأسلحة نووية تكتيكية داخل عدد من الدول الأوروبية الحليفة، وتبقى هذه الأسلحة تحت السيطرة الأمريكية، لكنْ إذا نشبت الحرب يمكن أن تُستخدم بواسطة طائرات تابعة للدول المضيفة بعد موافقة أمريكية.