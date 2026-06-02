الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 35 فلسطينيا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وطالت الاعتقالات 4 طالبات جامعيات.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) -في بيان- إن الاعتقالات نُفذت منذ مساء أمس الاثنين وحتى فجر اليوم الثلاثاء "وطالت 35 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية، بما فيها القدس".

وأوضح أن من بين المعتقلين 4 طالبات من جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله، إضافة إلى عدد من الأسرى المحررين، في حين تركزت حملات الاعتقال في محافظتي طولكرم ونابلس، وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظتي رام الله والخليل.

وأشار النادي إلى أن الاحتلال يواصل تصعيد عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة متسارعة منذ مطلع العام الجاري، وعلى نحو غير مسبوق منذ بدء جريمة حرب الإبادة الجماعية في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مستهدفا مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.

وأوضح نادي الأسير أن النساء يواجهن استهدافا متصاعدا من خلال حملات الاعتقال المتواصلة، بما يشمل "الاعتقال كرهائن، والاقتحامات الليلية للمنازل، وأساليب التحقيق القاسية، في مؤشر على تصعيد خطير يُستخدم فيه اعتقال النساء كوسيلة للضغط والعقاب الجماعي".

ووفق معطيات النادي حتى 26 مايو/أيار، تعتقل سلطات الاحتلال 9400 فلسطيني، بينهم 360 طفلا و84 أسيرة، و3376 معتقلا إداريا.

والاعتقال الإداري يتم بلا تهمة أو محاكمة، إنما بأمر عسكري لعدة شهور قابلة للتمديد، بناء على ملف سري يُمنع المحامون وذوو الأسرى من الاطلاع عليه.