هجوم حزب الله يرتد داخليا.. إسرائيليون لـ بن غفير وسموتريتش: أنتم تقتلون جنودنا

أحدث مقتل المقدم "دور جداليا بن سمحون"، قائد الكتيبة 52 في لواء المدرعات 401، برفقة ثلاثة من جنوده في كمين نفّذه حزب الله جنوبي لبنان، ارتدادات سياسية واجتماعية عنيفة داخل المجتمع الإسرائيلي.

وفجّرت الضربة موجة من التصريحات المتطرفة لوزراء اليمين، قابلها هجوم إسرائيلي مضاد واتهامات حادة للحكومة بالتضحية بجنودها في "حرب استنزاف لا تنتهي".

دعوات "الحرق الكامل" وإشعال الجحيم

في رد فعل فوري يعكس حالة الصدمة والارتباك، سارع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى إطلاق تصريحات تصعيدية دعت علانية إلى تدمير لبنان بالكامل، دون اعتبارات للحلفاء أو القوانين الدولية.

وكتب بن غفير عبر حسابه في منصة "إكس"، "على كل دمعة لأم إسرائيلية، ألف أم لبنانية يجب أن تبكي. لبنان بأكمله يجب أن يحترق! مع كل الاحترام للأمريكيين، إسرائيل ملزمة بتوضيح للعالم بأسره أن دماء أبنائنا وأمن مواطنينا ليست متروكة للإهمال. لبنان بأكمله يجب أن يحترق.. هذا الالتزام يتقدم على أي اعتبار آخر".

وفي السياق ذاته، أيّد سموتريتش هذا التوجه قائلا: "حان وقت الكلام بالنار، وفتح أبواب الجحيم".

اتهامات بالجنون والإجرام

هذه الدعوات الانتقامية لم تمر مرور الكرام في الفضاء الرقمي الإسرائيلي، بل واجهت سيلا جارفا من الانتقادات والردود اللاذعة من قبل مغردين ومعلقين إسرائيليين، حملوا الثنائي المتطرف ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة عن دماء الضباط والجنود.

وهاجم أحد المتابعين بن غفير بحدة قائلا: "أنت مريض نفسي وواحد من أعظم التهديدات لأمن إسرائيل وللشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم. مكانك المصحة النفسية وليس المنصب الحكومي".

ووصف آخرون عبارة "يجب أن يحترق لبنان كله" بأنها "كلام مجرم مجنون"، متسائلين بحسرة: "متى ستستيقظ إسرائيل؟".

إلى جانب البعد الإنساني، حذّر خبراء ومعلقون إسرائيليون من الأثمان السياسية والدولية الباهظة لهذه التصريحات، مؤكدين أنها تمنح المحاكم والمنظمات الدولية أدلة مجانية لإدانة إسرائيل بتهم "الإبادة الجماعية".

ووجّه أحد المدونين خطابه لبن غفير قائلا: "كم أنت أحمق! تغريدتك تُترجم على أنك تدعم الإبادة الجماعية، وسيتلقفها كارهو إسرائيل في كل القنوات العالمية. أنت تروّج لانتقام لامتناه لا مخرج منه.. أين ينتهي هذا؟".

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وفي هجوم مواز، وجّه مدون يُدعى "كوبين" اتهاما مباشرا لوزير المالية سموتريتش بالخيانة قائلا: "أنت قتلت هؤلاء الجنود بحربك الفاشلة اللانهائية. اطلب الغفران. هزيمة حزب الله تتطلب إبادة لبنان كله وهذا ممنوع، ولذلك الحرب هناك محكومة بالفشل وهي مجرد قاتلة للجنود.. حزب الله خطير فقط عندما لا يكون أمامه جيش لأن كل الجيش يحمي المستوطنات.. خائن".

في مقابل جنون التصعيد، بدأت تتعالى أصوات إسرائيلية تطالب بوقف نزيف الأرواح والبحث عن أفق دبلوماسي، حيث كتب أحد المعلقين:

"يجب الوصول إلى سلام مع اللبنانيين وإنتاج أفق سياسي بمصلحة مشتركة يستفيد منها الشعبان ويزدهران. طريقتك في إيذاء اللبنانيين دون تمييز باطلة، وإرسال جنود الجيش إلى المعركة بينما تؤيد عدم تجنيد المتدينين اليهود (الحريديم) هو باطل أيضا".