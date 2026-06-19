نزوح واسع في جنوب لبنان.. شلل مروري بطريق صيدا إثر غارات النبطية وصور

تشهد مناطق جنوب لبنان نزوح عائلات من قضاء النبطية وصور وبنت جبيل نحو العاصمة بيروت ومنطقة الشوف، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدات عدة.

وتزامنت هذه التطورات مع إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود بينهم قائد كتيبة برتبة مقدم.

وأظهرت مشاهد بثتها الجزيرة تكدس مئات المركبات عند المدخل الشمالي لمدينة صيدا، على الطريق السريع الذي يربط الجنوب ببيروت.

ورصدت الكاميرا سيارات محملة بالأمتعة، في وقت تظهر في خلفية المشهد أعمدة دخان متصاعدة جراء الغارات الإسرائيلية على قضاء النبطية والبلدات المتاخمة لها.

حركة نزوح

وأفاد مراسل الجزيرة إيهاب العقدي من صيدا بأن الغارات الجوية الإسرائيلية طالت مناطق متفرقة وصولا إلى قضاء جزين، مما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين في صفوف المدنيين جراء القصف الجوي والمدفعي.

وأوضح العقدي أن عائلات عدة توجهت نحو شقق سكنية بديلة استُؤجرت في وقت سابق تحسبا لتدهور الأوضاع العسكرية.

ونقل عن نازحين قولهم إنه لا يمكن الاطمئنان لالتزام الجانب الإسرائيلي بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، في ظل استمرار الخروقات الميدانية منذ الأيام الأولى لإعلان الاتفاق.

خسائر لواء غفعاتي

وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائد الكتيبة 52 برتبة مقدم التابعة للواء غفعاتي قُتل ، بالإضافة إلى ثلاثة جنود، وأصيب 17 آخرون بجروح خطيرة إثر كمين نفذه حزب الله في محيط تلال علي الطاهر وقرب بلدة كفر تبنيت باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ المضادة للدروع.

وفي السياق السياسي، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لموقع أكسيوس بأنه يمتلك القدرة على منع إسرائيل من مواصلة الهجوم على لبنان، موضحا أن المسؤولين الإسرائيليين سيتجاوبون مع طلباته بمجرد توليه الإدارة رسميا.

إعلان

وتزامنت هذه التصريحات مع دعوات داخل الكنيست الإسرائيلي لتوسيع العمل العسكري واستهداف البنية التحتية اللبنانية.

توعد بالرد

عقب الحدث الأمني في كفرتبنيت، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراجعة أمنية للوضع العسكري برفقة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان.

وأعلن نتنياهو أن حكومته لن تتسامح مع العمليات التي تستهدف جنود الجيش، مؤكدا أنه أصدر توجيهات إلى القوات المسلحة لضرب مواقع حزب الله، بدعوى خرق الحزب اتفاق وقف إطلاق النار المقرر في المنطقة.

موقف حزب الله

في المقابل، أوضح حزب الله في بيان أن إسرائيل لم تلتزم بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وحتى مخرجات تفاهم واشنطن وطهران الأخيرة.

وأكد الحزب في بيانه أن قوات الاحتلال خرقت التهدئة عبر استهداف القرى وتدمير البنية التحتية المدنية.

وبين الحزب أن القصف الإسرائيلي للمنازل يأتي في أعقاب تصدي مقاتليه لمحاولة تقدم برية إسرائيلية باتجاه تلة علي الطاهر، إذ شدد على أن مقاتلي الحزب يتصدون لأي اعتداء، وأنهم أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف ضباط وجنود جيش الاحتلال، نافيا الادعاءات الإسرائيلية.