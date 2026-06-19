مسؤول أممي يطالب بإعادة "الكرامة" لسكان غزة

قال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر: "إن سكان غزة يستحقون استعادة كرامتهم بدلا من مجرد البقاء على قيد الحياة، منتقدا عرقلة إسرائيل لتوزيع المساعدات الإنسانية".

وفي كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، اعتبر فليتشر أن هناك تحسنا في المساعدات منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث يدخل ما معدله 100 شحنة يوميا إلى القطاع.

لكنه أضاف: "هذه المكاسب الهشة هي الحد الأدنى لما يحتاجه الفلسطينيون وما نستطيع تقديمه وما يقتضيه القانون الدولي".

وتابع فليتشر: "لا يمكننا أن نسمح بأن تكون قمة طموحنا وإرادتنا عالم يحصل فيه الأطفال على ما يكفي من السعرات الحرارية للبقاء على قيد الحياة، بينما يتجنبون القصف المستمر وهم لا يزالون يعانون من الجوع وعضات الفئران والتشرد والحرمان من التعليم". مؤكدا أنه "لا يكفي إسكات الأسلحة بل يجب علينا استعادة الكرامة".

ودعا فليتشر إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة، والرفع الفوري للقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول البضائع، مثل المعدات الطبية والوقود.

كما حضت بشرى الخالدي، مسؤولة السياسات الإنسانية العالمية في منظمة أوكسفام التي دُعيت لإلقاء كلمة أمام المجلس، الدول الأعضاء على التحرك "بسرعة وشجاعة وإنسانية".

وفي 29 سبتمبر/أيلول 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، تتألف من 20 بندا، بينها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ونزع سلاح حركة حماس، وانسحاب إسرائيلي مرحلي من القطاع، وتشكيل حكومة تكنوقراط، ونشر قوة استقرار دولية.

وتقول حماس إنها التزمت ببنود الاتفاق، وتتهم إسرائيل بمواصلة خروقاتها وعرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

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وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وخلّفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 173 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنية التحتية المدنية.