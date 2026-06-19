مجلس معايير المحامين البريطاني يوقف كريم خان عن ممارسة المهنة

أوقف مجلس معايير المحامين البريطاني اليوم الجمعة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، المتهم بسوء السلوك الجنسي، مؤقتا عن ممارسة المهنة.

وأوقفت الجنائية الدولية خان بالفعل في الثامن من يونيو/حزيران الجاري، مما أدى إلى إطالة أمد أزمة في المحكمة التي تنظر في جرائم الحرب وتخضع حاليا أيضا لعقوبات أمريكية بسبب تحقيقاتها في قضايا تتعلق بالولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال المجلس في بيان إن لجنة مختصة ستنظر في قرار الإيقاف، الساري بأثر فوري، في جلسة تُعقد في غضون 4 أسابيع.

وينفي خان (56 ‌‌عاما) الاتهامات الموجهة إليه. ويرى مؤيدوه أنه أصبح هدفا سياسيا بسبب مساعيه لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية جرائم إسرائيل في حرب غزة.

وستصوت الدول الأعضاء في المحكمة، وعددها 125، على مصير خان في جلسة استثنائية لهيئتها الإدارية في 24 يوليو/تموز المقبل.

ورغم أن الولايات المتحدة ليست دولة عضو في المحكمة، فإنها فرضت عقوبات على 11 قاضيا ومدعيا عاما فيها -من بينهم خان- لإصدارهم مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، ولإجرائهم تحقيقا سابقا بشأن القوات الأمريكية في أفغانستان.

وبعد ظهور الادعاءات ضد خان في عام 2024، كلفت المحكمة جهة خارجية بإجراء تحقيق في الأمر. وحصل خان في مايو/أيار 2025 على إجازة طوعية وتولى نائباه مهام عمله.

وجاء في ملخص اطلعت عليه "رويترز" أن التحقيق السري على مدى 18 ‌‌شهرا وجد "أساسا واقعيا" للادعاءات التي قدمتها إحدى مساعداته وقالت فيها إنه أقام علاقة جنسية مع موظفة أصغر منه سنا بدون رضاها.

وينفي ‌‌خان ‌‌ارتكاب مخالفات، وقال إنه سيتخذ كل الخطوات اللازمة للطعن في قرار المحكمة الجنائية إيقافه عن العمل.